La dominicana Liranyi Alonso gana los 200 metros y se hace con su tercer oro en los Juegos

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Santo Domingo, 6 ago (EFE).- La dominicana Liranyi Alonso cruzó la meta en 23.07 segundos en los 200 metros para agenciarse su tercer oro en el atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, convirtiéndose en la ‘reina de la velocidad’ de la cita regional.

El miércoles se impuso en los 100 metros y un día antes formó parte del mixto 4×100 dominicano que se llevó el oro.

«Esto es una bendición de Dios, estoy muy feliz de seguir contribuyendo para el atletismo y el deporte de nuestro país (…). Ganar ante tu público es inexplicable», refirió la atleta a los medios.

Alonso, de 20 años, se ha convertido en el ‘escudero’ de la campeona olímpica Marileidy Paulino en cuanto al favor de los aficionados se refiere.

Hasta estos Juegos era prácticamente desconocida para el gran público dominicano, aunque había logrado varias victorias a nivel internacional.

La plata correspondió a la puertorriqueña Frances Colón, mientras el bronce fue al cuello de Glanyernis Guerra, de Venezuela.

La mexicana Miriam Sánchez entró en cuarto lugar; la bahameña Camille Rutherford, en quinto; la hondureña Rori Lowe en sexto, y Tonya Rawlings, de Guyana en la séptima posición. EFE

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