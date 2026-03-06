La editorial alemana Axel Springer anuncia la compra del grupo británico ‘Telegraph’

2 minutos

Londres, 6 mar (EFE).- El grupo editorial alemán Axel Springer anunció este viernes que ha llegado a un acuerdo para comprar por 575 millones de libras (662 millones de euros) el grupo periodístico británico Telegraph Media Group (TGM).

La oferta del consorcio alemán para hacerse con las cabeceras ‘The Daily Telegraph’ y ‘The Sunday Telegraph’ mejoró la del conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), que llegó el pasado año a los 500 millones de libras (576 millones de euros), si bien el Gobierno de Londres paralizó el proceso al ordenar una investigación por razones de interés público y de competencia.

«Hace más de 20 años, tratamos de adquirir ‘The Telegraph’ y no lo logramos. Ahora nuestro sueño se ha hecho realidad», declaró hoy en un comunicado el consejero delegado de Axel Springer, Mathias Dopfner.

El directivo aseguró que para el grupo editorial radicado en Berlín, que posee también el periódico digital estadounidense Politico, es un «privilegio» ser el dueño de una «institución del periodismo británico» como el diario ‘The Telegraph’, fundado en 1855.

La venta del grupo Telegraph empezó en 2023, cuando el grupo bancario Lloyds Banking Group tomó el control tras las deudas de la familia Barclay, propietaria desde 2004.

Hasta ahora, estaba en manos de RedBird IMI, una empresa conjunta entre Emiratos Árabes Unidos y la firma de Estados Unidos de capital privado RedBird Capital Partners.

No obstante, RedBird IMI se vio obligado a volver a poner a la venta las cabeceras en 2024 después de que el Gobierno británico aprobó una ley que impedía a Estados extranjeros o personas asociadas tener activos de periódicos en el Reino Unido.

El acuerdo definitivo para el ‘Telegraph’ debe superar aún el visto bueno de las autoridades regulatorias británicas.

Dopfner avanzó hoy en la nota que la compañía impulsará un programa de inversión en TMG para «crecer y expandir el negocio», con vistas asimismo a «ampliar el alcance del ‘Telegraph’ en Estados Unidos». EFE

