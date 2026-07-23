La estafa de un falso anfiteatro romano en Italia acaba con su creador en prisión

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Roma, 23 jul (EFE).- La historia del falso anfiteatro romano, construido en realidad con piedras modernas envejecidas artificialmente, y por el que se cobraban entradas de hasta 40 euros en el norte de Italia, acabó después de diez años de proceso judicial con la condena definitiva y encarcelamiento de su creador, el italiano Franco Maloso.

El creador de la estafa se encuentra recluso desde hace unos meses en la cárcel de Ventimiglia (noroeste), después de que se desestimase la libertad condicional y el Tribunal Supremo confirmase la pena de dos años y cuatro meses de prisión dictada en segunda instancia.

El caso se refiere al «Anfiteatro Marítimo Berico», un supuesto recinto arqueológico situado en una superficie de 5.000 metros cuadrados en el municipio de Arcugnano, que llegó a acoger eventos y visitas e incluso fue incluido por error en una guía turística oficial promovida por las autoridades locales.

Sin embargo, las investigaciones descubrieron que el yacimiento no tenía ningún valor histórico ni arqueológico, sino que se trataba de un teatro moderno construido de forma ilegal en una colina protegida y cuya vegetación fue parcialmente destruida para levantar las instalaciones.

Para dotar al lugar de una apariencia antigua, las gradas fueron hechas con bloques de piedra moderna superpuestos y tratados artificialmente con retoques y estucados para simular el paso de los siglos.

La falsificación se completó con la instalación de columnas de hormigón, estatuas de escayola y la excavación de un lago artificial en la zona de la arena.

Durante el juicio, la defensa de Malosso, de 69 años, intentó sin éxito evitar la condena argumentando que la falsificación era tan «burda» que resultaba incapaz de engañar a nadie, tesis desestimada por los tribunales al considerar que la estructura y su publicidad eran idóneas para engañar al público general.

En su sentencia, el tribunal de Vicenza dictaminó que Malosso debía indemnizar al municipio por los daños y perjuicios, demoler el teatro y otras construcciones ilegales, y devolver la colina a su estado original, algo que aún no ha ocurrido.

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