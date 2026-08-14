La estatal Petrobras anuncia el hallazgo de hidrocarburos en la cuenca de Foz do Amazonas

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(Modifica «petróleo» por «hidrocarburos» en el titular)

São Paulo, 14 ago (EFE).- La petrolera estatal Petrobras confirmó este viernes el hallazgo de hidrocarburos en el pozo exploratorio Morpho, ubicado en aguas ultraprofundas de la cuenca sedimentaria de Foz do Amazonas, frente a las costas del estado de Amapá.

El pozo, situado a unos 175 kilómetros de la costa y a una profundidad de agua de 2.886 metros, representa el primer descubrimiento confirmado en esta prometedora y polémica zona del Margen Ecuatorial brasileño. EFE

adm/rrt