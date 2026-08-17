La estatal petrolera paraguaya eleva el precio de los combustibles en su red

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Asunción, 17 ago (EFE).- Petróleos Paraguayos (Petropar) aumentó a partir de este lunes entre un 3 y un 4,4 % los precios de la gasolina y el diésel que distribuye en su red, en el cuarto reajuste que la empresa estatal anuncia desde marzo pasado a raíz del impacto del conflicto en Oriente Medio en el costo del petróleo en los mercados internacionales.

Semanas después de que los distribuidores privados elevaran sus precios, Petropar informó este lunes en la red social X que todos los combustibles aumentarán 300 guaraníes por cada litro (unos 0,050 dólares).

De esta forma, el diésel común, conocido como tipo III, pasó a costar 8.290 guaraníes por litro (1,38 dólares), un 3,7 % más que en julio pasado, mientras que el diésel prémium subió un 3 %, hasta los 10.300 guaraníes por litro (1,71 dólares).

Por su parte, el precio de la gasolina de 88 y de 93 octanos aumentó un 4,4 %, hasta los 6.990 guaraníes (1,16 dólares) y 7.490 guaraníes (1,24 dólares), respectivamente, en tanto que la de 97 octanos llegó a 8.840 guaraníes por litro (1,47 dólares), lo que supone un alza del 3,5 %.

Con este reajuste, el diésel común -el de mayor consumo en el país ya que es usado en unidades del transporte público, camiones de carga y maquinarias-, acumula un aumento del 32,6 % en las estaciones de Petropar, desde los 6.250 guaraníes el litro (1,04 dólares) que registraba en marzo pasado.

El presidente de Petropar, William Wilka, declaró este lunes a la radio Universo que el petróleo sigue «en valores bastantes altos» desde que estalló la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero pasado.

La petrolera estatal cuenta con una red de 302 estaciones en todo el país y una participación en el mercado del 23 %.Desde el pasado 30 de junio entró en vigor el incremento de los combustibles comercializados por la privada Asociación de Propietarios y Operarios de Estaciones de Servicios y Afines (Apesa).

Paraguay es un país mediterráneo netamente importador de combustibles.EFE

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