La FIFA defiende su proyecto comercial ante el rechazo de UEFA y Concacaf

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La FIFA salió este viernes en defensa de su proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE), cuestionado por varias confederaciones que temen una cesión del control de sus competiciones a inversores privados, en una jornada en la que la UEFA y Concacaf endurecieron su oposición a la iniciativa impulsada por Gianni Infantino.

El organismo negó en un comunicado que pretenda entregar el control del fútbol y aseguró que cualquier modificación deberá contar con el respaldo de la mayoría de sus 211 asociaciones miembro.

También defendió el carácter consultivo del proyecto y rechazó que una confederación pueda decidir en representación de todas las federaciones.

«Nadie está vendiendo el fútbol. Esto es algo que la FIFA jamás contemplaría», señaló el organismo rector del fútbol al responder a los cuestionamientos sobre una eventual participación de capital privado en la nueva estructura comercial.

La reacción del organismo llegó después de una escalada de críticas durante el jueves.

La UEFA anunció que sus selecciones no participarán en competiciones de la FIFA mientras las propuestas sigan sobre la mesa, mientras la Concacaf comunicó formalmente que también rechaza el proyecto.

La FIFA reconoció las preocupaciones expresadas públicamente y aseguró que mantendrá abierto el proceso de discusión.

Según su versión, algunos reportes periodísticos difundieron «informaciones erróneas» y terminaron alterando el sentido de la consulta que tenía previsto realizar con las federaciones nacionales.

La ofensiva europea fue especialmente contundente. En una reunión de urgencia, las 55 federaciones de la UEFA expresaron su «rechazo unánimemente y de manera clara a la propuesta de la FIFA de transferir acciones de la propiedad del Mundial y otras competiciones de la FIFA a inversores privados».

Tras la discusión del jueves, «ninguna selección nacional de la UEFA participará en ninguna competición de la FIFA mientras esas propuestas sigan encima de la mesa», concluyó esa confederación europea, a once meses del Mundial femenino de Brasil 2027.

Unas horas después, la Concacaf, que agrupa a 41 federaciones de Norteamérica, América Central y el Caribe, anunció que «ha rechazado la propuesta» de la FIFA.

«Los miembros expresaron una profunda preocupación por la falta de debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente reducido que se impuso y la ausencia de cualquier revisión o aprobación por parte de los órganos pertinentes de gobierno de la FIFA», dijo la entidad.

«Concacaf reafirma que el futuro del fútbol -y su mayor activo- debe seguir estando en manos de nuestra familia del fútbol», concluyó.

– Una semana convulsa –

El proyecto fue presentado el martes por sorpresa.

FIFA Forward Enterprise (FFE) sería la sociedad encargada de gestionar actividades comerciales de la FIFA, como derechos de difusión, patrocinios, venta de entradas y licencias, además de aspectos vinculados a grandes eventos como el Mundial y el Mundial de Clubes.

Infantino aseguró que los inversores privados tendrían una participación minoritaria y defendió la iniciativa como una vía para generar recursos destinados al desarrollo global del fútbol. «Es una oportunidad, pero no una obligación» y la propuesta se enmarca «en un proceso democrático», declaró el miércoles el presidente de la FIFA.

La UEFA cuestionó esa explicación y respondió que «no es una ‘decisión democrática’, sino una gobernanza mediante el miedo». También criticó tanto el contenido del proyecto como la forma en que fue elaborado.

La confederación europea advirtió que una eventual entrada de accionistas privados podría modificar el rumbo del fútbol: «Toda decisión sobre el calendario internacional, el formato de las competiciones y toda decisión que remodele el futuro del fútbol no estaría ya dirigida a servir al interés del fútbol sino al de los accionistas».

La UEFA también cuestionó el calendario previsto para decidir sobre el proyecto. Las federaciones tienen hasta el 19 de septiembre para pronunciarse, según una carta enviada por Infantino a las 211 asociaciones miembro y revelada por varios medios.

La AFC (Confederación asiática) había lamentado el miércoles que la iniciativa se hiciera pública sin una consulta previa a sus miembros, aunque evitó pronunciarse sobre el fondo. La CAF (Confederación africana), en cambio, llamó a las asociaciones a «examinar» y «evaluar» la propuesta.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que cuenta con diez asociaciones miembro, incluidas las de Argentina y Brasil, no se ha pronunciado hasta ahora sobre la iniciativa.

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