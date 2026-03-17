La filial de Hutchison acusa a Panamá de causarle «daños drásticos»

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La filial de la firma hongkonesa CK Hutchison Holdings acusó el lunes a Panamá de causarle «daños drásticos», tras el fallo judicial que anuló la concesión mediante la cual operó dos puertos del canal interoceánico durante casi tres décadas.

Las autoridades panameñas tomaron el control de las terminales de Balboa y Cristóbal el pasado 23 de febrero y las cedieron, incluidos los equipos de Hutchison, a la danesa Maersk y a la ítalo-suiza MSC durante 18 meses.

Para Panamá Ports Company (PPC) -subsidiaria de Hutchison- y sus inversionistas, «Panamá ha causado daños drásticos y crecientes», señaló un comunicado de la empresa, que impugnó la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) en París.

PPC señaló a Panamá de incumplir sus obligaciones ante la ICC, pues, según dijo, «no presentó su respuesta» a la demanda el pasado viernes, día fijado por dicha instancia de resolución de controversias.

La compañía rechazó los argumentos del Estado panameño ante la ICC, que, conforme el comunicado, adujo que no estaba en condiciones de responder a tiempo la impugnación porque «no había contratado abogados», y no estaba familiarizado con la controversia.

Los puertos que perdió PPC están ubicados en las entradas del canal: Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico. China amenazó con tomar represalias.

La Contraloría panameña demandó la concesión por considerar que era lesiva para el país, que, sostiene, dejó de recibir de Hutchison unos 1.200 millones de dólares por sus operaciones.

Además, según la entidad, la firma se benefició de «muchas exenciones fiscales», «no pagó la renta» adecuada por la concesión y hubo irregularidades en una auditoría previa para justificar la renovación del contrato, en 2021, por 25 años más.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, sostiene por su parte que era un contrato opaco y que la empresa había convertido los dos puertos en un «territorio autónomo».

La nulidad de la concesión se produjo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo país construyó e inauguró el canal en 1914, amenazara con retomar su control bajo el argumento de que China lo controlaba a través de Hutchison.

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