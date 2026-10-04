La Finlandia rural se prepara para la llegada de centros de datos de Google

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En la localidad finlandesa de Muhos, en el norte del país, el agricultor Joni Pitkanen, de 36 años, se prepara para convivir con un nuevo vecino: a solo unos kilómetros, el gigante tecnológico Google planea construir enormes centros de datos.

Esas instalaciones forman parte de un paquete de 13.000 millones de euros (15.000 millones de dólares) anunciado en Finlandia durante los próximos dos años, la mayor inversión individual del gigante tecnológico estadounidense en Europa.

A unos kilómetros por la carretera de grava que pasa junto a la granja de Pitkanen, el bosque ya ha sido talado en unos terrenos adquiridos por Google. Los camiones y las excavadoras siguen trabajando cerca de grandes líneas eléctricas.

«El proyecto es tan enorme que resulta difícil hacerse realmente una idea de su magnitud, aunque estemos aquí mismo», dice Pitkanen, mientras unas vacas dormitan en un prado cercano.

Los planes de expansión de Google incluyen los municipios finlandeses de Kajaani, Muhos y Vaala, así como Hamina, donde ya opera un centro de datos.

Pitkanen es «bastante positivo» con respecto al proyecto, ya que aportará «actividad empresarial a gran escala» y «vida» a este municipio rural de apenas 8.800 habitantes.

«Pero, por supuesto, nos preocupa (…) cómo podemos prepararnos para el consumo de energía» que suponen los centros de datos, añade.

En su despacho del pequeño centro de la localidad, el alcalde de Muhos, Kimmo Hinno, asegura a la AFP que la «enorme inversión» de Google le mantiene muy ocupado.

«Esto cambiará por completo la situación de todo el municipio y de la región de Oulu», afirma, y prevé que en las obras de construcción trabajen «miles de personas» de distintas nacionalidades, que necesitarán tanto alojamiento como otros servicios.

A las puertas de una tienda de alimentación, la enfermera Aila Heilima, de 60 años, espera que la inversión «motive a los jóvenes a quedarse» en Muhos para trabajar.

– 300 hectáreas de árboles –

Pero los planes de Google ya han suscitado polémica.

La Agencia Finlandesa de Supervisión (LVV) investiga actualmente si la empresa Tuike Finland, que representa a Google, taló más de 300 hectáreas de bosque en Muhos sin realizar una evaluación de impacto ambiental obligatoria.

«En nuestra opinión, las obras en esta zona deberían suspenderse hasta que se aclare si el proyecto cumple la legislación», dijo a la AFP Hanna Halmeenpaa, presidenta de la junta directiva de la Asociación Finlandesa para la Conservación de la Naturaleza, que presentó la solicitud ante la agencia.

«En las imágenes de satélite hemos visto que también se han talado zonas naturales que deberían preservarse», añadió, y explicó que la superficie despejada equivalía a unos 420 campos de fútbol.

Google, por su parte, indicó a la AFP que «las actividades de tala se han llevado a cabo en conformidad con los requisitos de la Ley Forestal» y que la empresa está «a la espera de nuevas indicaciones de la LVV al respecto».

Finlandia vive un fuerte aumento de las inversiones en centros de datos, gracias a su clima frío y a una electricidad relativamente estable y barata, producida en su mayor parte sin combustibles fósiles gracias a las centrales nucleares y a la abundante energía eólica e hidroeléctrica.

El Gobierno del primer ministro Petteri Orpo, conservador, quiere atraer inversiones para combatir un desempleo que está en máximos históricos y el débil crecimiento económico.

Sin embargo, hay dudas de si la construcción de centros de datos afectará a los precios de la energía y la capacidad de la red eléctrica, y también sobre sus consecuencias medioambientales.

Una iniciativa ciudadana que reclama una regulación más estricta de los centros de datos reunió más de 50.000 firmas en solo tres días, lo que significa que deberá ser examinada por el Parlamento.

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