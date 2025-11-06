La Fiscalía francesa descarta fines terrorristas en el atropello en la Isla de Olerón

París, 6 nov (EFE).- La Fiscalía francesa descartó este jueves la existencia de fines terroristas en el atropello la víspera de cinco personas en la Isla de Olerón, en la costa oeste del país, por un hombre con problemas de drogadicción que dijo actuar siguiendo «órdenes de Alá».

El fiscal Arnaud Laraize explicó en una rueda de prensa que el individuo, en la treintena y de nacionalidad francesa, carece de vínculos con organizaciones terroristas, aunque copió el modus operandi de ataques yihadistas por atropello deliberado de personas y llevaba un cuchillo y una bombona de gas en el coche, que incendió antes de ser detenido.

Durante su interrogatorio, el hombre que vivía en una caravana y era conocido por delitos menores y por sus fuertes adicciones al alcohol y a las drogas, dijo que llevaba tiempo oyendo ruidos extraños en su cabeza, que Alá le pidió hacer un sacrificio y que quería inmolarse, señaló el fiscal.

El individuo, originario de la propia Olerón e hijo de pescadores, se encontraba bajo los efectos del cannabis cuando atropelló a cinco personas a primera hora de la mañana de ayer, en un trayecto de apenas seis kilómetros. Los hechos se desarrollaron durante media hora e intentó arrollar a siete personas.

Los psiquiatras que le han examinado concluyeron que su juicio no estuvo nunca completamente alterado cuando atropelló con el coche de su padre a dos ciclistas, dos corredores y un peatón entre las 8.40 a las 9.15 de la mañana del miércoles.

Dos resultaron muy gravemente heridos, pero su vida hoy no corre peligro, según las autoridades.

El hombre, soltero y sin hijos, será presentado este viernes ante un juez instructor para la acusación formal por intento de homicidio, según informó el fiscal. EFE

cat/atc/av