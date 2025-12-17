La Fiscalía indonesia acusa a dos sospechosos de planear robo y asesinar a Matilde Muñoz

Lombok (Indonesia), 17 dic (EFE).- La Fiscalía indonesia acusó este miércoles a dos sospechosos del presunto asesinato de Matilde Muñoz en Lombok (Indonesia) de planear un robo a la española y de matarla, en el arranque del juicio en la turística isla.

«El 1 de julio los sospechosos se encontraron en un restaurante de Senggigi (zona de playa de Lombok) para planear el robo en la habitación de Matilde», dijo hoy la Fiscalía, que añadió que esa misma madrugada, sobre las 3.30 ya del 2 de julio (20.30 GMT), entraron en el cuarto de la española en el hotel Bumi Aditya.

«El sonido de un altavoz de una mezquita despertó a Matilde», añadió la Fiscalía, indicando que fue cuando los sospechosos, Suhaeli -conocido como «Eli»- y Heri Ridwan -«Geri»-, empleado y exempleado del establecimiento, asfixiaron y golpearon con violencia hasta matar a la mujer, que entonces tenía 72 años.

De acuerdo con lo que explicó la Fiscalía, en una sesión que no contó con testigos y en la que no declararon los sospechosos, presentes en la sala, estos habían planificado el robo «en venganza» por un malentendido previo con Muñoz, quien supuestamente «reprendió» a «Eli» en español semanas antes, sin dar más detalles.

La Fiscalía mantuvo las acusaciones presentadas por el informe de la investigación policial: homicidio, asesinato premeditado y robo con violencia, que según el Código Penal indonesio pueden acarrear entre 15 años de cárcel y la pena de muerte, que Indonesia no suele aplicar.

El relato fiscal incluyó detalles del robo: 3 millones de rupias en efectivo (unos 182 dólares), como se había informado antes, e incluyó dos tarjetas de crédito y dos billetes en moneda extranjera, además de un teléfono Samsung.

Indicó asimismo que el 9 de julio uno de los sospechosos vendió el teléfono a alguien llamado Ilham en Lombok, lo que acabó propiciando la detención de los sospechosos, a través de la geolocalización del dispositivo.

También detalló cómo los acusados trasladaron el cadáver de la española al hotel y hasta la playa a medida que avanzaba la investigación policial y se interrogaba a sus trabajadores.

La próxima vista del juicio será el 7 de enero. Se desconoce cuántas sesiones abarcará, con tres fiscales asignados para el mismo: los indonesios Danny Curia, Ni Made Saptini y Agung Kuntowicaksono.

Las detenciones tuvieron lugar el pasado 30 de agosto, cuando fue hallado el cadáver de la española en una playa de Senggigi (Lombok), a medio kilómetro del hotel en el que se alojaba.

La Policía de Lombok, isla cercana a la turística Bali, inició una investigación sobre la desaparición de Muñoz el 13 de agosto, después de que la embajada de España en Indonesia solicitara ayuda tras las primeras alertas sobre su desaparición en julio.

La familia y círculo íntimo de Muñoz han solicitado en varias ocasiones que la investigación se ampliara a otros trabajadores del hotel, en el que permaneció oculto el cadáver durante semanas.

Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Muñoz acostumbraba desde hace años a pasar largas temporadas en Lombok, donde consideraba el Bumi Aditya su «casa» en la isla, según su entorno.

