La Flotilla a Gaza aplaza su salida desde Sicilia al 7 de septiembre

Roma, 3 sep (EFE).- Las 15 embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que debían partir hacia Gaza este jueves desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida hasta el domingo 7 de septiembre, debido al «leve retraso por el mal tiempo» de las naves que zarpaban desde España.

«La salida desde los puertos sicilianos ha sido aplazada al 7 de septiembre. Una decisión necesaria para garantizar la mejor organización y movernos en total coordinación con las otras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla que zarparon desde España hace dos días con un leve retraso debido al mal tiempo», informó la organización en Instagram.

El pasado domingo, 20 barcos de la flota zarparon desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria en dirección a Gaza, pero tuvieron que retroceder a causa de las malas condiciones meteorológicas.

«La prioridad sigue siendo la seguridad: juntos somos más fuertes y más protegidos», añadieron.

Según el nuevo calendario, este domingo zarparán desde Sicilia 15 embarcaciones con cerca de 200 voluntarios a bordo, que se unirán a otras cinco que partieron el mismo domingo desde los puertos de Génova y La Spezia, en el norte del país.

Además, la Flotilla ha anunciado «desfiles , vigilias y flashmobs» entre el jueves y el domingo en muchas ciudades de Italia. EFE

