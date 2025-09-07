La Flotilla a Gaza vuelve a aplazar su salida desde Sicilia

Roma, 7 sep (EFE).- Las embarcaciones de la ‘Global Sumud Flotilla’ que debían partir hacia Gaza los pasados días desde la isla italiana de Sicilia (sur) han aplazado su salida sin fijar una fecha por algunos contratiempos de las naves que zarpaban desde España, anunció la parte italiana de la iniciativa.

La Flotilla Global Sumud es la mayor iniciativa independiente para entregar ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza, con decenas de veleros que intentan superar las prohibiciones de Israel.

Algunos barcos de la Flotilla Global Sumud ya partieron la semana pasada de Génova y Barcelona ​​y se espera que otros se unan desde puertos de Sicilia, principalmente de Catania, y Túnez. Los organizadores han anunciado que el retraso se debe a los retrasos sufridos por los barcos que ya habían salido de Barcelona y los que tenían previsto partir desde Túnez.

El pasado domingo, 20 barcos de la flota, con 350 activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg, a bordo del MY Sirius . zarparon desde el puerto de Barcelona con ayuda humanitaria en dirección a Gaza, pero tuvieron que retroceder a causa de las malas condiciones meteorológicas.

La portavoz de la delegación italiana, Maria Elena Delia , afirmó que todo está listo, pero agregó: «debemos entender que el alcance de nuestra misión es global, no nacional. Las salidas desde Sicilia se realizarán en conjunto con el resto de la flotilla. No podemos indicar una fecha exacta de salida». EFE

