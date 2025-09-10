La gobernadora de Puerto Rico acusa a Maduro de robarle «la paz y la vida» a su pueblo

San Juan, 10 sep (EFE).- La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, aseguró este miércoles que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, suple droga a la isla mediante «sus operaciones», las cuales «le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo».

«Las amenazas del narcotraficante y dictador Nicolás Maduro retratan el carácter pandillero de su régimen», expresó González en un comunicado.

Las declaraciones de González se dan un día después de que Maduro retara a la gobernadora a que liderara un ataque contra su país mientras las Fuerzas Armadas de EE.UU. llevan a cabo ejercicios militares en Puerto Rico para presuntamente detenerlo por narcotráfico.

González, a su vez, afirmó que como gobernadora de Puerto Rico seguirá defendiendo la seguridad de la isla «y del Caribe frente al narcotráfico y su cartel», en referencia a las presuntas alegaciones de que Maduro es miembro de una organización criminal.

«La droga y la violencia que llega a nuestras calles, producto de sus operaciones, le roban cada día la paz y la vida a nuestro pueblo», añadió.

Maduro, por su parte, en una entrevista en el espacio ‘Conversando Con Correa’, conducido por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) y difundido este martes por el canal ruso RT, instó a la líder puertorriqueña a bajarse «en el primer barco».

«La gobernadora dijo que Puerto Rico era la base para una operación militar contra Venezuela. Lo dijo. Se suma a un plan militar. Yo le digo a la gobernadora de Puerto Rico: si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera», expresó el mandatario en la entrevista.

González, por otra parte, criticó al sector izquierdista de Puerto Rico y al opositor Partido Popular Democrático, pues «en lugar de condenar a Maduro y solidarizarse con el pueblo venezolano que sufre, prefieren defender a un criminal repitiendo sus narrativas y hasta justificando sus ataques».

«Hoy vemos ese guion en acción, cuando en vez de defender a nuestra nación americana, se ponen del lado de un dictador que amenaza a nuestra gente», enfatizó González, líder del gobernante Partido Nuevo Progresista, cuya visión es anexarse a Estados Unidos como otro estado del país norteamericano.

La gobernadora aseguró además que «Puerto Rico siempre ha sido aliado de la democracia y la libertad».

«Mi deber como gobernadora es garantizar la seguridad de todos los puertorriqueños y fortalecer nuestra alianza con Estados Unidos en la defensa de la región», enfatizó. EFE

