La guerra en Ucrania deja más de dos millones de bajas militares, según un estudio

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La invasión de Ucrania por parte de Rusia ha dejado más de dos millones de bajas militares, la mayoría en las filas rusas, según una investigación publicada el miércoles por un centro de estudios estadounidense.

«Las bajas rusas y ucranianas en conjunto han superado los 2 millones», señaló el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés).

Estimó que entre 400.000 y 450.000 rusos han muerto desde que Moscú invadió Ucrania en febrero de 2022.

Del total de víctimas, se cuentan 1,4 millones de bajas, entre muertos, heridos y desaparecidos en las tropas rusas.

Mientras tanto, las fuerzas ucranianas han sufrido entre 525.000 y 625.000 bajas y entre 125.000 y 150.000 muertes durante el mismo periodo, indicó el CSIS.

«Las muertes rusas en Ucrania son más de cuatro veces superiores a todas las muertes de estadounidenses en todas las guerras combinadas desde la Segunda Guerra Mundial».

En tanto, la relación de bajas rusas y ucranianas probablemente ha aumentado alrededor de 8 a 1 en la primera mitad de este año, agregó.

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