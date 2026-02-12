La guerrilla colombiana del ELN ataca con drones una base militar fronteriza con Venezuela

1 minuto

Bogotá, 12 feb (EFE).- La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacó con drones y explosivos la base militar San Jorge, ubicada en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, informaron este jueves fuentes castrenses.

«El cantón militar San Jorge, ubicado en Saravena, Arauca, fue atacado por terroristas del grupo armado organizado ELN, utilizando aeronaves no tripuladas y artefactos explosivos», informó el Ejército en un comunicado en el que aclaró que el ataque dejó a un capitán de la Fuerza Aérea herida.

Tras el ataque, las Fuerzas Militares ordenaron el despliegue de tropas de apoyo y activaron capacidades operacionales, de inteligencia y movilidad aérea en todo el departamento de Arauca con el objetivo de reforzar la seguridad en la zona y evitar nuevas acciones armadas contra otras unidades.

El Ejército señaló que la situación continúa en desarrollo y que se mantiene un despliegue ofensivo para contrarrestar los ataques y garantizar la integridad de la población civil.

Arauca, fronterizo con Venezuela, es uno de los departamentos más golpeados por la presencia del ELN y de disidencias de las antiguas FARC, grupos que se disputan el control territorial y las rentas ilegales en la región. EFE

