La hija de un opositor de Gadafi asesinado lleva su memoria a la Mostra «por justicia»

Venecia (italia), 29 ago (EFE).- La directora Jihan K ha estrenado este viernes en el Festival de Venecia un documental en el que detalla «por justicia» la búsqueda de su propio padre, un opositor del dictador libio Muamar el Gadafi desaparecido por casi dos décadas.

«Contar la historia de mi padre era una especie de extensión de la justicia, mi pequeño acto de justicia por él, por mi madre y por toda mi familia», reivindicó la realizadora, autora del documental ‘My father and Qaddafi’ estrenado fuera de concurso en la Mostra.

La obra recorre la búsqueda del político libio Mansur al Kikhia, exministro de Exteriores y embajador ante Naciones Unidos que desertó el Gobierno de Gadafi para pasar a la oposición pacífica.

Al Kikhia desapareció en 1993 de su hotel en El Cairo y su cadáver no fue encontrado hasta diecinueve años después, en 2012, dentro de un refrigerador en la capital Tripoli.

El documental muestra la batalla por encontrar a su marido de su esposa y madre de la autora, Baha Al Omary, pero también implica un tortuoso camino de dudas para una hija que casi no recuerda a su padre.

«Yo era muy pequeña cuando desapareció, solo tenía 6 años, y desde el comienzo de todo esto me sentí como un personaje pasivo en la historia. Luego el país cayó en el agujero negro de la guerra civil y mi conexión con Libia se perdió», relató Jihan K, nacida en el exilio y que ha crecido en País.

Mediante entrevistas con otros miembros de su familia y revisando documentos históricos, su búsqueda de verdad acaba acercándola a su padre y a una identidad libia que creía desaparecida.

Un año antes del hallazgo del cadáver del opositor, el dictador que dirigió el país con mano de hierro durante 42 años era apresado y asesinado, en octubre de 2011, por milicianos rebeldes y su cuerpo enterrado en el desierto. EFE

