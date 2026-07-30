La huella mexicana tras un narcolaboratorio desmantelado en Nigeria

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Enormes calderos y cubas de productos químicos quedaron abandonados en un cobertizo oculto en un bosque de Nigeria. Son los restos de una presunta operación multimillonaria de metanfetamina con una posible conexión mexicana.

Las autoridades del país africano desmantelaron el rudimentario narcolaboratorio después de que un juicio en curso contra tres ciudadanos mexicanos llevara a una jornada de registros judiciales en ese lugar.

La AFP visitó el laboratorio, en el suroeste del país, junto a agentes de la Agencia Nacional para el Control de Drogas (NDLEA), que llevaron a un soldador y a un carpintero locales para desmontar los equipos usados para producir la metanfetamina.

En los últimos años, África Occidental se ha convertido en un punto de tránsito para drogas que van de Sudamérica a Europa, principalmente cocaína.

Pero el decomiso de metanfetamina, que permitió desarticular el mayor narcolaboratorio descubierto hasta ahora en Nigeria, hace temer también la presencia de cárteles mexicanos en el país.

«Estamos preparados» para enfrentar al cártel, dijo a la AFP James Taalba, subcomandante de narcóticos de la NDLEA. «Contamos con personas capaces de frenar una situación así», afirmó.

El laboratorio se encontraba dentro de un bosque entre las aldeas de Abidagba e Iroto.

En mayo, las autoridades detuvieron a 10 personas y allanaron la instalación, así como dos propiedades residenciales en un exclusivo barrio de Lagos, la capital económica de Nigeria.

En la operación incautaron metanfetamina y productos químicos para su fabricación por valor de 360 millones de dólares.

Aunque el caso judicial está todavía en trámite a puerta cerrada en Lagos, el tribunal ordenó desmantelar el laboratorio por motivos medioambientales, explicó Patricia Afolabi, directora de forenses de la NDLEA.

Según ella, los productos usados para fabricar la droga, que se quedaron en el cobertizo como prueba, estaban contaminando las aguas subterráneas y el aire. Cuando AFP visitó el lugar, los bidones todavía desprendían vapores asfixiantes.

– Tráfico internacional, producción local –

Los puertos de África Occidental se han convertido en puntos de escala para cargamentos transcontinentales de cocaína con destino a Europa.

Parte del producto se filtra en los mercados domésticos de drogas de estos países, un fenómeno que los servicios de salud de la región apenas pueden manejar con sus escasos recursos.

Otras sustancias como la metanfetamina pueden producirse localmente.

Los decomisos de metanfetamina y las redadas en laboratorios de Nigeria han ido en aumento aproximadamente desde 2011, según un informe de 2019 del Instituto de Estudios de Seguridad, a medida que especialistas latinoamericanos exportaban su experiencia al país.

En junio fue detenido otro ciudadano mexicano en un operativo contra la metanfetamina en el estado de Oyo, también en el suroeste.

Florence Banjo, una agricultora local, dijo que el hedor del laboratorio de metanfetamina desmantelado a veces llegaba hasta su aldea cercana de Abidagba, a alrededor de un kilómetro de distancia.

Ella pensó que el olor venía de una pocilga, pero nunca imaginó que procediera de un laboratorio de metanfetamina.

El intenso movimiento y la actividad de construcción en la zona inicialmente le dieron esperanzas.

«Escuchamos rumores de que iban a construir allí una urbanización, y me alegré porque por fin iban a asfaltar la carretera que conduce a nuestra aldea», contó la mujer de 59 años a la AFP.

«Nos quedamos decepcionados», agregó.

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