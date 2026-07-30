La IA y la «nube» impulsan las ganancias de Microsoft en resultados trimestrales mejores de lo esperado

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Microsoft registró resultados superiores a lo esperado en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal desfasado (de abril a junio), impulsados una vez más por la informática en la nube («cloud») y la inteligencia artificial (IA).

El beneficio neto asciende a 35.800 millones de dólares, un aumento de 31% en un año, según un comunicado publicado el miércoles.

Por acción, alcanza los 4,81 dólares, muy por encima de los 4,24 dólares previstos por los analistas.

Las utilidades se vieron impulsadas (+3.200 millones) por la revalorización contable de la participación de Microsoft en el capital de la startup de IA Anthropic.

Microsoft, dedicado desde sus inicios al software, en particular al famoso sistema operativo Windows, sigue desplazando su centro de gravedad hacia la nube, que incluye los centros de datos y las plataformas informáticas de gestión y almacenamiento a distancia.

Esta actividad representa ahora dos tercios (65,9%) de la facturación del grupo, que ascendió a 90.000 millones de dólares (+18% en un año), por encima de los 87.600 millones que anticipaba el mercado.

La computación en la nube registró un crecimiento del 27% en el cuarto trimestre de su ejercicio fiscal, menos que en el periodo anterior pero mejor que en los dos primeros trimestres.

El dinamismo de la nube está en gran parte vinculado al auge de la demanda de IA, que en buena parte se desarrolla y utiliza de forma remota.

El mercado recibió bien esta publicación. En las operaciones electrónicas posteriores al cierre de Wall Street, la acción de Microsoft subía más de un 3%.

La aparición de los agentes de IA, interfaces que realizan tareas que luego pueden autoevaluar y mejorar por sí mismas, ha multiplicado el consumo de la «nube» y el gasto de empresas y desarrolladores.

En este contexto, Microsoft pretende «garantizar que cada cliente pueda convertir los ‘tokens’ (volumen de solicitudes al que se asocia un costo) en resultados económicos», declaró el director ejecutivo Satya Nadella, en un comunicado.

En el cuarto trimestre fiscal, el grupo invirtió 41.000 millones de dólares, destinados en su mayor parte a la computación en la nube. Esto es un 70% más que en el mismo periodo de 2025 y un 28% más que en el trimestre anterior.

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