La Iglesia católica panameña envía 35.000 hostias a Cuba y pide orar por el pueblo cubano

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Ciudad de Panamá, 16 jun (EFE).- La Arquidiócesis de Panamá informó este martes que envió a Cuba 35.000 hostias «para apoyar a las comunidades católicas que enfrentan dificultades para garantizar este elemento esencial en la celebración de la Santa Eucaristía».

Estas láminas redondas de pan ácimo y que se consagran en la misa para representar el cuerpo de Cristo, fueron elaboradas por las Hermanas del Monasterio de la Visitación de Panamá y «trasladadas gracias al apoyo solidario de COPA Airlines», la aerolínea de bandera panameña.

En una publicación en sus redes sociales, la Arquidiócesis de Panamá afirmó que este envío, cuya fecha no se precisa, «más que una ayuda material, es un signo de comunión, esperanza y unidad entre Iglesias hermanas», que recuerda que la fe «une más allá de cualquier distancia».

«Oremos por el pueblo cubano y por todas las comunidades que perseveran en la fe en medio de las dificultades», agregó la breve misiva de prensa.

La crisis en Cuba, un país dirigido desde finales de la década de 1950 por la revolución liderada por Fidel Castro (1926-2016), ha arreciado tras la presión de EE.UU. contra al Gobierno de Miguel Díaz-Canel y la familia del expresidente Raúl Castro, que incluye una serie sanciones que están afectado el suministro energético y espantando a los inversores extranjeros y turistas de la isla. EFE

gf/jrh