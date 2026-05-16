La India anuncia que el monzón se adelanta a finales de mayo tras un abril muy caluroso

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Nueva Delhi, 16 may (EFE).- La India anunció el adelanto del monzón, unas lluvias que tocarán tierra en la región sureña de Kerala alrededor del 26 de mayo para poner fin a un mes de abril que fue el más caluroso de los últimos cuatro años.

El Departamento Meteorológico de la India (IMD) confirmó este sábado que «el frente meteorológico ya avanza por el mar Arábigo y la bahía de Bengala, lo que marca el inicio temprano de la temporada de precipitaciones en el territorio nacional».

El IMD detalló que el monzón ya llegó a las islas de Andamán y Nicobar marcando el inicio de la temporada de lluvias. El fenómeno se considera adelantado debido a que habitualmente comienza a cubrir estas regiones a finales de mayo para entrar en la península india en junio.

El cambio meteorológico se produce tras un mes de abril que se convirtió en el más caluroso de los últimos cuatro años, dejando marcas como los 44,6 grados en el estado central de Maharastra o los 47,6 grados en Uttar Pradesh, al norte del país, una de las cifras más altas desde 1901.

El IMD prevé que las precipitaciones de mayo superen el 110 % del promedio histórico en la India.

La llegada de este fenómeno es muy determinante desde el punto de vista económico para la India. El monzón aporta el 75 % de las precipitaciones anuales a una nación donde el 60 % de los cultivos dependen de las lluvias y la agricultura da empleo al 54 % de la fuerza laboral, un sector que representa el 15 % del PIB.

Una vez que la tormenta alcance Kerala a finales de mes, el frente avanzará para cubrir las plantaciones de té y café del sur en su primera semana. En diez días alcanzará las áreas algodoneras del este, llegará a los campos de girasoles del centro en unas tres semanas y registrará precipitaciones sobre los arrozales del oeste a principios de julio, antes de retirarse en septiembre.

A pesar de ser vitales para la economía, estos intensos temporales causan graves estragos cada temporada. Provocan anualmente centenares de muertes y cuantiosos daños materiales a su paso especialmente por los estados montañosos del Himalaya, causando solo el año pasado más de 500 víctimas mortales en distintas regiones del norte de la India. EFE

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