The Swiss voice in the world since 1935

La India pide el apoyo de Alemania para acelerar los acuerdos comerciales con la UE

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, pidió este miércoles a su homólogo germano, Johann Wadephul, el apoyo de Alemania para acelerar las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, en un intento por forjar alianzas comerciales más fuertes para contrarrestar la presión de los aranceles de Estados Unidos

«Contamos con su apoyo para profundizar nuestra relación con la Unión Europea y acelerar las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC)», dijo Jaishankar al ministro alemán en un encuentro en Nueva Delhi al que también asistió el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal.

La visita tiene lugar en un momento en el que la India busca acelerar sus acuerdos comerciales con sus socios para hacer frente a la presión derivada de los aranceles punitivos del 50% de Estados Unidos por sus compras de petroleo ruso.

Según Goyal, las negociaciones con la UE «han alcanzado una fase muy avanzada». Este dilatado acuerdo, que ha estado sobre la mesa durante años, recibió un impulso definitivo el pasado febrero, cuando el primer ministro Narendra Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometieron a cerrarlo antes de que finalice 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de «un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias» para los dos bloques, así como marcos regulatorios que eviten las restricciones al intercambio entre los dos actores.

La visita del comisario europeo, Maros Sefcovic, a Nueva Delhi el próximo 12 de septiembre es vista como una oportunidad para avanzar en estos puntos y acercar la firma del acuerdo. EFE

mtv/igr

(video)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
18 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR