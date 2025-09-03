La India pide el apoyo de Alemania para acelerar los acuerdos comerciales con la UE

Nueva Delhi, 3 sep (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, pidió este miércoles a su homólogo germano, Johann Wadephul, el apoyo de Alemania para acelerar las negociaciones de un tratado de libre comercio (TLC) con la Unión Europea, en un intento por forjar alianzas comerciales más fuertes para contrarrestar la presión de los aranceles de Estados Unidos

«Contamos con su apoyo para profundizar nuestra relación con la Unión Europea y acelerar las negociaciones del tratado de libre comercio (TLC)», dijo Jaishankar al ministro alemán en un encuentro en Nueva Delhi al que también asistió el ministro de Comercio de la India, Piyush Goyal.

La visita tiene lugar en un momento en el que la India busca acelerar sus acuerdos comerciales con sus socios para hacer frente a la presión derivada de los aranceles punitivos del 50% de Estados Unidos por sus compras de petroleo ruso.

Según Goyal, las negociaciones con la UE «han alcanzado una fase muy avanzada». Este dilatado acuerdo, que ha estado sobre la mesa durante años, recibió un impulso definitivo el pasado febrero, cuando el primer ministro Narendra Modi y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se comprometieron a cerrarlo antes de que finalice 2025.

Los principales escollos para la negociación, según la India, son la necesidad de «un enfoque igualitario en las barreras no arancelarias» para los dos bloques, así como marcos regulatorios que eviten las restricciones al intercambio entre los dos actores.

La visita del comisario europeo, Maros Sefcovic, a Nueva Delhi el próximo 12 de septiembre es vista como una oportunidad para avanzar en estos puntos y acercar la firma del acuerdo. EFE

