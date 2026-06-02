La inflación en la zona euro subió a un 3,2% interanual en mayo

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La inflación se aceleró en mayo en la zona euro, con un aumento de los precios que alcanzó el 3,2% interanual, frente al 3% del mes anterior, según datos publicados el martes por Eurostat.

Los precios al consumo se vieron impulsados por el fuerte encarecimiento de la energía, debido a las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, así como por el aumento de los precios de los servicios y de los bienes industriales.

Este incremento está en línea con las expectativas de los economistas consultados por Bloomberg.

En cambio, la inflación subyacente (que excluye los bienes más volátiles, como la energía y los alimentos) aumentó ligeramente más de lo previsto, situándose en el 2,5% interanual, cuando los economistas esperaban un 2,4%.

El aumento de los precios en Europa podría obligar al Banco Central Europeo a elevar su principal tipo de interés, que permanece congelado desde el verano pasado en el 2%. Algunos economistas prevén una subida la próxima semana.

Hasta ahora, la institución monetaria se ha negado a hacerlo, en particular debido a la ralentización del crecimiento en la zona euro y a la incertidumbre sobre la duración y la magnitud del «choque energético» vinculado al conflicto en Oriente Medio.

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