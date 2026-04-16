La jefa del FMI advierte que se avecinan «tiempos difíciles» si la guerra se prolonga

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió el miércoles de que se vienen tiempos difíciles para la economía mundial si la guerra en Oriente Medio no se resuelve y los precios del petróleo se mantienen altos.

«Debemos prepararnos para tiempos difíciles» si el conflicto persiste, dijo a los periodistas en una rueda de prensa durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Washington.

El encuentro reúne esta semana en la capital estadounidense a líderes gubernamentales y financieros con responsables de política económica que buscan limitar las repercusiones económicas de la guerra.

Los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero provocaron la represalia de Teherán, que prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el transporte de petróleo y fertilizantes.

Desde entonces, los precios de la energía se han disparado, presionando a los países, especialmente a las economías vulnerables y a aquellas dependientes de las importaciones de petróleo de la región.

«Nos preocupan los riesgos para la inflación, que se trasladen a los precios de los alimentos si no se reanudan pronto las entregas de fertilizantes a un precio razonable», dijo Georgieva.

Pero a medida que los países tratan de limitar el impacto de la subida de precios para sus ciudadanos, Georgieva instó a los bancos centrales a «esperar y ver» antes de ajustar las tasas de interés, si pueden hacerlo.

Dijo que éste era particularmente el caso donde la población tiene expectativas «bien ancladas» de que la inflación se mantendrá bajo control.

«Si conseguimos salir rápidamente de la guerra, puede que no sea necesario tomar medidas», afirmó.

Pero admitió que los países cuyos bancos centrales carecen de esa credibilidad podrían verse obligados a enviar señales más contundentes.

Por ahora, «seguimos en un momento en el que una resolución más rápida de las hostilidades es posible», dijo.

Instó a los países miembros del FMI a llamar a la puerta de la institución si necesitan asistencia financiera durante el conflicto.

«Tenemos 39 programas, y una demanda de nuevos programas de al menos una docena de países, varios de ellos en el África subsahariana», dijo sobre la ayuda financiera del Fondo.

«Si necesitan ayuda financiera, no duden. Actúen rápido, porque cuanto antes actuemos, más podremos proteger la economía y a la población», señaló Georgieva.

También subrayó la importancia de la sostenibilidad fiscal a medida que los países toman medidas económicas para ayudar a sus habitantes. «Medidas no focalizadas, los controles a la exportación o las rebajas tributarias generalizadas» podrían «prolongar el dolor de los altos precios», añadió.

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