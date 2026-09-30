La justicia de Brasil ordena a Discord proteger a los menores tras el suicidio de una adolescente

afp_tickers

Compartir

2 minutos

La justicia brasileña ordenó este miércoles que la plataforma Discord tome una serie de medidas para proteger a sus usuarios menores de edad, luego de detectar fallas que llevaron al suicidio de una adolescente de 13 años.

Brasil es uno de los países más activos del mundo en la regulación de las redes sociales.

Las autoridades pusieron en la mira a esta plataforma popular entre adolescentes desde julio, cuando una chica de 13 años se automutiló y se quitó la vida incitada por otros usuarios durante una transmisión en vivo de 45 minutos.

Discord deberá reforzar sus mecanismos de control parental y verificación de edad, además de demostrar que tiene capacidad para moderar contenidos y recibir denuncias en portugués, entre otras medidas, según la decisión divulgada este miércoles.

El incumplimiento de estas disposiciones «de urgencia» será castigado con una multa diaria de 100.000 reales (unos 20.000 dólares).

El tribunal que lleva el caso decidirá más adelante si Discord debe pagar una indemnización de casi 100 millones de dólares por la muerte de la menor, como pretende el ente de defensa jurídica del Estado federal (Advocacia Geral da União).

En agosto, Discord suspendió las transmisiones en vivo por orden de una agencia reguladora brasileña. Pero las funciones de texto y audio siguen disponibles.

Ese mismo mes, la plataforma presentó un plan para mejorar sus dispositivos de seguridad, pero las autoridades brasileñas lo consideraron insuficiente y procesaron a Discord en un tribunal de Brasilia.

Discord no respondió de inmediato a un pedido de la AFP para pronunciarse sobre la decisión de este miércoles.

La compañía, con sede en Estados Unidos, afirma tener más de 90 millones de usuarios activos diarios en el mundo.

Brasil exige desde este año que las plataformas vinculen las cuentas de menores de 16 años a las de sus padres y verifiquen la edad de sus usuarios.

jss/ffb/mr