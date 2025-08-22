La Justicia de Tailandia absuelve al ex primer ministro Thaksin de lesa majestad
Bangkok, 22 ago (EFE).- Un tribunal penal de Bangkok absolvió este viernes al influyente ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra de una acusación de lesa majestad, declaró su abogado a los medios locales.
El exdirigente, de 75 años y que mantuvo en todo momento su inocencia, fue procesado por acusar en una entrevista publicada en 2015 al entonces al Consejo Privado de la Casa Real -órgano que asesora al rey- de organizar la sublevación militar que derrocó en 2014 al Ejecutivo de Yingluck Shinawatra (2011-2014), hermana menor de Thaksin. EFE
