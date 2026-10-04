La Lista Unida de Kulbergs arrolla en las elecciones letonas y se prepara para gobernar

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Riga, 4 oct (EFE).- La conservadora Lista Unida (AS) del primer ministro saliente Andris Kulbergs ganó holgadamente las elecciones generales letonas celebradas el sábado, con un 35,3 % de los votos, con el 97 % escrutado, según datos de la Comisión Electoral Central de Letonia (CVK).

El partido de Kulbergs recibió algo más de un tercio del apoyo del electorado, el mejor resultado de una formación política en la historia del país báltico desde la independencia de la Unión Soviética, según datos de un recuento que se demoró por problemas técnicos hasta este domingo.

La segunda fuerza más votada era según el recuento la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV), con un 13 %.

También muy por detrás de AS quedó la tercera formación más votada, la socialconservadora Poder Soberano/Nuevos Letones, a la que se reprochan posiciones prorrusas y que obtuvo un 11,7 %.

La nacionalista y conservadora Alianza Nacional (NA) quedó como cuarta fuerza, con un 8,9 %, por delante de los socialdemóratas de Progresistas (P), que obtuvieron un 7,8 %, y de la centrista Nueva Unidad (JV) que consiguió un 6,3 %.

Nacionalistas y centristas, socios preferentes

El partido de Kulbergs dispondrá, según el recuento, con 42 diputados en el Parlamento o Saeima, cámara que cuenta con 100 diputados, por lo que tendrá que buscar socios de coalición, y los favoritos son la NA, que suma diez diputados, y JV, que controla 7 escaños.

Se da la circunstancia que NA descarta en participar en un Gobierno con los socialdemócratas, que obtienen nueve escaños, lo que condiciona ligeramente a Kulbergs en la preparación del nuevo Ejecutivo.

Dada la claridad de la victoria de AS, Kulbergs tiene prácticamente asegurado el encargo del presidente letón, Edgars Rinkēvičs.

En la noche electoral, el sondeo a pie de urna elaborado por la agencia LETA, la Universidad Stradins de Riga y la radiotelevisión pública LSM con apoyo del centro demoscópico SKDS atribuyó a AS un 35,6 % de los votos.

Kulbergs ya evocó en el momento de aparecer ese dato sus prioridades como futuro primer ministro.

La prioridad del presupuesto

«En el nuevo Gobierno, si tengo la oportunidad de liderarlo, la primera cosa (que hacer) ciertamente es el presupuesto» de 2027, dijo Kulbergs, en unas declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública de Letonia LSM.

«Tenemos un número muy grande de votantes que quieren cambio, y necesitamos un gran número de representación en el Saeima (el Parlamento) y el Gobierno tiene que ser capaz de implementar cambios. Así, eso nos da mayores oportunidades», abundó Kulbergs tras publicarse un sondeo que anticipaba su papel de claro vencedor.

«Vemos que la gente quiere seguridad, quiere ver que el Estado emprenda otro rumbo, alejándonos de vivir únicamente de la deuda, y que pensemos también en cómo será nuestro país después, para nuestros hijos, y qué futuro tiene Letonia», agregó.

Kulbergs triplica a AS

Para Kulbergs y su partido, el resultado supone un éxito considerable pues su formación triplicó el resultado logrado en los anteriores comicios, celebrados en 2022 y en los que AS consiguió un 11,14 % de los votos.

Kulbergs venía, sin embargo, de encabezar una coalición interina formada después del colapso del Gobierno de la primera ministra Evika Siliņa, de JV.

Silina dimitió en mayo tras la decisión de ésta de destituir al entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, después de que un dron errante procedente de la guerra ruso-ucraniana impactara contra unos depósitos de combustible vacíos en la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia.

El partido de Silina, que venía de ganar las pasadas elecciones generales, en 2022 y en las que consiguió un 19,19 % de los votos, se vio obligado a adoptar un papel tras las elecciones, aunque eso no le quita opciones para estar en la próxima coalición gubernamental. EFE

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