La Lista Unida de Kulbergs arrolla en las elecciones letonas y se prepara para gobernar

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(Actualiza con el 100 % de los votos a los partidos escrutado)

Riga, 4 oct (EFE).- La conservadora Lista Unida (AS) del primer ministro saliente Andris Kulbergs ganó holgadamente las elecciones generales letonas celebradas el sábado, con un apoyo del 35,2 % de los votantes, tras escrutarse el 100 % de los votos a los partidos, según datos de la Comisión Electoral Central de Letonia (CVK).

El partido de Kulbergs recibió algo más de un tercio del apoyo del electorado, el mejor resultado de una formación política en la historia del país báltico desde la independencia de la Unión Soviética, según los datos de un recuento que se demoró por problemas técnicos hasta este domingo.

La segunda fuerza más votada fue la populista nacional-conservadora Letonia Primero (LPV), que quedó con un 13 % de los votos.

También muy por detrás de AS quedó la tercera formación más votada, la socialconservadora Poder Soberano/Nuevos Letones, a la que se reprochan posiciones prorrusas y que obtuvo un 11,7 %.

La nacionalista y conservadora Alianza Nacional (NA) quedó como cuarta fuerza, con un 8,8 %, por delante de los socialdemóratas de Progresistas (P), que obtuvieron un 7,8 %, y de la centrista Nueva Unidad (JV) que consiguió un 6,3 %.

Nacionalistas y centristas, socios preferentes

El partido de Kulbergs dispondrá de 41 diputados en el Parlamento o Saeima, cámara que cuenta con 100 escaños, por lo que tendrá que buscar socios de coalición para gobernar.

Los favoritos para coaligarse con el partido de Kulbergs son la NA, que suma diez diputados, y JV, que controla 7 escaños.

Se da la circunstancia que NA descarta en participar en un Gobierno con los socialdemócratas, que también consiguieron diez escaños, lo que condiciona ligeramente a Kulbergs en la preparación del nuevo Ejecutivo.

Dada la claridad de la victoria de AS, Kulbergs tiene prácticamente asegurado el encargo del presidente letón, Edgars Rinkēvičs.

En la noche electoral, el sondeo a pie de urna elaborado por la agencia LETA, la Universidad Stradins de Riga y la radiotelevisión pública LSM con apoyo del centro demoscópico SKDS atribuyó a AS un 35,6 % de los votos.

Kulbergs ya evocó en el momento de aparecer ese dato sus prioridades como futuro primer ministro.

La prioridad del presupuesto

«En el nuevo Gobierno, si tengo la oportunidad de liderarlo, la primera cosa (que hacer), ciertamente, es el presupuesto» de 2027, dijo Kulbergs, en unas declaraciones recogidas por la radiotelevisión pública de Letonia LSM.

«Tenemos un número muy grande de votantes que quieren cambio, y necesitamos un gran número de representación en el Saeima (el Parlamento) y el Gobierno tiene que ser capaz de implementar cambios. Así, eso nos da mayores oportunidades», abundó Kulbergs tras publicarse un sondeo que anticipaba su papel de claro vencedor.

«Vemos que la gente quiere seguridad, quiere ver que el Estado emprenda otro rumbo, alejándonos de vivir únicamente de la deuda, y que pensemos también en cómo será nuestro país después, para nuestros hijos, y qué futuro tiene Letonia», agregó.

Kulbergs triplica el resultado de AS

Para Kulbergs y su partido, el resultado supone un éxito considerable pues su formación triplicó el resultado logrado en los anteriores comicios, celebrados en 2022 y en los que AS consiguió un 11,14 % de los votos.

Kulbergs venía de encabezar una coalición interina formada después del colapso del Gobierno de la primera ministra Evika Siliņa, de JV.

Silina dimitió en mayo tras destituir al entonces ministro de Defensa, el socialdemócrata Andris Sprūds, después de que un dron errante procedente de la guerra ruso-ucraniana impactara contra unos depósitos de combustible vacíos en la ciudad de Rēzekne, en el este de Letonia.

El partido de Silina había ganado las elecciones generales de 2022, en las que consiguió un 19,19 % de los votos, muy lejos del 6,3 % logrado esta vez, aunque aún tiene opciones de estar en la próxima coalición gubernamental. EFE

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(foto)(vídeo)

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