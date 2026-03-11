La localidad libanesa de Qlayaa despide a su cura fallecido en un ataque de Israel

Beirut, 11 mar (EFE).- Qlayaa, una de las localidades cristianas del sur del Líbano que se niegan a acatar las órdenes de evacuación israelíes, despidió este miércoles a su cura Pierre al Rahi, fallecido hace dos días en un ataque de artillería atribuido al Estado judío.

La plaza de la iglesia se llenó de vecinos que se congregaron para dar el último adiós a Al Rahi, alcanzado por un tanque israelí el pasado lunes, con un funeral y una misa en presencia del jefe del Ejército libanés, Rodolphe Haykal, según imágenes difundidas por medios locales desde el lugar.

Varios pueblos cristianos del sur del Líbano como Marjayoun, Rmeish, Qlayaa y Alma al Shaab se han negado a cumplir con las órdenes de evacuación emitidas por el Ejército de Israel, que desde la semana pasada pide la salida de la población de toda la franja que va desde la frontera de facto hasta el río Litani.

Coincidiendo con la muerte de Al Rahi otro ataque acabó también estos días con la vida de un hermano del párroco de Alma al Shaab, localidad que el martes acabó registrando una evacuación parcial con ayuda de la misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL).

En Qlayaa, permanecen por el momento la mayor parte de los ciudadanos, según confirmaron a EFE algunos vecinos.

Durante el anterior conflicto de 2023 y 2024, parte de estas comunidades cristianas también se mantuvieron en sus casas pese a ubicarse en una de las regiones más golpeadas por la violencia, al considerar que los ataques israelíes se centran en objetivos del grupo chií libanés Hizbulá.

Más de 759.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la actual ofensiva aérea israelí contra el Líbano, según las cifras oficiales de desplazados que se han registrado con las autoridades. EFE

