La madre de James Foley, reportero decapitado en Siria, narra ante el papa su «viacrucis»

3 minutos

Ciudad del Vaticano, 15 sep (EFE).- La estadounidense Diane Foley, madre de James Wright Foley, el periodista decapitado en Siria por el grupo terrorista Estado Islámico, confesó este lunes ante el papa León XIV el «vicacrus» tras el asesinato de su hijo y el «momento de gracia» que vivió al reunirse con uno de los condenados por el caso.

La madre del reportero participó en la basílica de San Pedro del Vaticano en una vigilia de oración por el Jubileo de la Consolación, dedicado a las personas que ha padecido el dolor y ofrecido perdón.

«Me siento profundamente honrada de estar aquí con ustedes en la conmemoración de Nuestra Señora de los Dolores. Vengo ante ustedes para dar testimonio del extraordinario amor y misericordia de Dios», empezó, ante el pontífice estadounidense.

Diane Foley recordó el «viacrucis» que sufrió desde que en 2012 su hijo fuera secuestrado por los yihadistas de Estados Islámico mientras trabajaba como reportero de guerra en Siria.

«Durante casi dos años, fue sometido al hambre, a la tortura y, finalmente, fue decapitado públicamente en agosto de 2014, por ser un periodista estadounidense y cristiano», denunció.

Sin embargo, también rememoró cuando en 2021 uno de los dos culpables del asesinado de su hijo, el yihadista Alexanda Kotey, condenado en Estados Unidos a cadena perpetua, declaró su voluntad de reunirse con las familias de sus propias víctimas.

«Solicité reunirme con Alexanda porque sabía que Jim habría querido saber por qué él se había radicalizado y yo quería compartir con él quién era Jim», explicó.

Después, «mucha oración» y la asistencia de «abogados compasivos» hicieron posible aquel encuentro entre el verdugo y la madre del periodista.

«Aunque al principio fue incómodo, esos tres días de encuentros con Alexanda se convirtieron en momentos de gracia. El Espíritu Santo nos permitió escucharnos mutuamente, llorar, compartir nuestras historias. Alexanda expresó mucho remordimiento», afirmó.

Y agregó: «Dios me dio la gracia de verlo como un pecador más necesitado de misericordia, igual que yo».

Aquella experiencia impulsó a Diane Foley a fundar una fundación con el nombre de su hijo y con la que, entre otras cosas, busca cambiar la política del Gobierno estadounidense sobre la gestión de los rehenes y formar a periodistas en seguridad.

Otro de los casos que se escucharon en la basílica vaticana fue el de la viuda de Gaetano Montanino, un guardia jurado asesinado en 2009 en la ciudad italiana de Nápoles (sur) por un grupo de chicos.

La mujer, Lucia Di Mauro, narró cómo el culpable del homicidio de su marido, un chico de 22 años, decidió pedirle perdón y recordó los encuentros que mantuvieron en la prisión.

«Ante mí me he encontrado con un muchacho que temblaba, que lloraba, pedía perdón, y la única cosa posible fue un largo abrazo», rememoró la mujer, comprometida en divulgar en las escuelas y las prisiones los peligros y las consecuencias de la violencia. EFE

gsm/lar