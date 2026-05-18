La marcha de seguidores de Evo Morales confluye con otras protestas contra Rodrigo Paz

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La Paz, 18 may (EFE).- La llegada a La Paz de una marcha afín al exmandatario de Bolivia Evo Morales (2006-2019) para pedir la renuncia del presidente, Rodrigo Paz, confluyó este lunes con otras movilizaciones que se enfrentaron a la Policía, que usó gases lacrimógenos para rechazar los intentos de los manifestantes de llegar a la sede de la Presidencia, protegida por las Fuerzas Armadas.

A la movilización de los seguidores de Morales, que comenzaron hace siete días con una caminata desde el altiplano, se sumaron otras miles de personas de asociaciones de comerciantes y vecinos de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, que marcharon desde esa urbe para pedir la renuncia de Paz, quien lleva seis meses de Gobierno.

«Ahora sí, guerra civil» y «¡Que renuncie, carajo!», corearon varias veces los manifestantes, que tildaron a Paz «de incapaz» para resolver el conflicto, iniciado por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación de Campesinos Tupac Katari de la región andina con bloqueos de carreteras que cumplieron trece días.

Con la llegada de esa marcha aumentó la presión que maestros rurales, operarios y campesinos realizan contra las barricadas policiales alrededor de la Plaza Murillo, sede de la Presidencia y del Parlamento, según constató EFE.

Los movilizados usaron cargas de dinamita y petardos contra las barricadas policiales y encendieron fogatas en las calles adyacentes al lugar, mientra que otros grupos desataron actos vandálicos contra edificios privados destruyendo puertas para crear sus propias barreras ante el avance de la Policía.

Los maestros rurales y operarios demandan aumentos salariales y los campesinos piden la renuncia de Paz, pese a que otros sectores como los sindicatos de educadores urbanos y mineros lograron acuerdos con el Gobierno.

Varias avenidas y calles del centro histórico de La Paz quedaron afectadas por nubes de gases lacrimógenos y fogatas que los manifestantes encendieron para aminorar el efecto de los químicos, en medio de enfrentamientos con los agentes antidisturbios, generando un caos con centenares de personas atrapadas en medio del choque.

Las Fuerzas Armadas también realizan un operativo especial de protección de la sede de la Presidencia, donde Rodrigo Paz acudió este lunes.

Ante el avance de las marchas, se dispuso la evacuación de los trabajadores del Parlamento, cuya sede también está en la plaza Murillo.

En la ciudad de Sucre, la capital constitucional de Bolivia y sede del órgano judicial, el fiscal general, Roger Mariaca, anunció que se emitió una orden de aprehensión contra el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, acusado por el Gobierno de Paz de instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros delitos. EFE

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