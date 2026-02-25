La Marina mexicana refuerza patrullaje en Puerto Vallarta tras muerte de alias El Mencho

2 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- Efectivos de la Secretaria de la Marina (Semar) mexicana se encuentran patrullando Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más destacados en el estado occidental de Jalisco, para garantizar la seguridad de la población tras la oleada de violencia registrada recientemente en respuesta a la muerte de El Mencho en un operativo militar.

«Para garantizar la seguridad y tranquilidad de la población en Puerto Vallarta, nuestro personal mantiene recorridos permanentes por mar, aire y tierra», señaló este miércoles la Marina en una publicación en X.

Según su informe, las carreteras principales se encuentran «despejadas», la movilidad fluye con «normalidad» y las actividades comerciales, turísticas y cotidianas «continúan desarrollándose de manera regular».

«Reiteramos nuestro firme compromiso por la paz, trabajando con responsabilidad y coordinación por la seguridad de todos los mexicanos», concluyó la dependencia.

Puerto Vallarta fue uno de los puntos más álgidos de los hechos de violencia que golpearon a varios estados del país tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), incluyendo cortes de carreteras, quema de establecimientos comerciales o ataques armados contra las fuerzas de seguridad.

Ante esta situación, ya solventada según las autoridades, un buque de la Marina con 150 militares llegó este martes a Puerto Vallarta, informó el gobernador estatal, Pablo Lemus.

Nemesio Oseguera Cervantes, de 59 años, fue muerto durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

Washington lo acusaba de encabezar un «reinado de terror» en México y de destruir «innumerables vidas» con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena.

Bajo su mando, el CJNG expandió su presencia en México y fortaleció rutas de tráfico de droga, incluido el fentanilo hacia Estados Unidos, lo que lo colocó entre los narcotraficantes más buscados por ambos países. EFE

des/csr/gad