La mayor central sindical argentina convoca huelga general por la reforma laboral de Milei

Buenos Aires, 16 feb (EFE).- La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical argentina, convocó este lunes una huelga general de 24 horas, sin movilizaciones, para el día en el que la Cámara de Diputados debata el proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei, que obtuvo la aprobación del Senado la semana pasada.

La medida fue definida este lunes en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, que se adelantó tras conocerse la intención del Gobierno de que los diputados debatan la iniciativa esta semana.

Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT, dijo este domingo en una entrevista con Radio 10 que se “están dadas todas las condiciones para llamar a un paro general”.

La huelga general está prevista para este jueves, día en que el Gobierno pretende que se debata la iniciativa en la Cámara Baja, o la semana siguiente, en caso de que se prolonguen las negociaciones entre los bloques legislativos.

Milei busca que la iniciativa se vote en la Cámara de Diputados y se promulgue la ley antes del 1 de marzo, cuando comienza el periodo ordinario del Congreso y ofrecerá un discurso a la nación. El debate de este proyecto de ley se desarrolla actualmente en sesiones extraordinarias.

La huelga contará con la adhesión de los principales gremios del transporte, lo que anticipa una paralización casi total de los servicios por 24 horas.

Se sumarán a la huelga general el sindicato Unión Tranviarios Automotor (UTA), que aglutina a los conductores de autobuses, la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y los sindicatos agrupados en la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que incluyen camioneros, pilotos, aeronavegantes y personal marítimo y fluvial.

La decisión de no acompañar el paro con una movilización se tomó tras la protesta de la semana pasada, convocada por la central, que derivó en una batalla campal en la que un grupo de manifestantes atacó a los agentes de seguridad con bombas molotov y piedras, mientras estos respondieron disparando balas de goma y gases lacrimógenos frente al Congreso.

El Gobierno argentino anunció el domingo que hará cambios en el régimen de licencias médicas contemplado en el proyecto de reforma laboral, tras las críticas que generó el artículo que reduce el salario de los trabajadores que se ausenten por enfermedad.

El presidente publicó este lunes en la red social X una fotografía en la que se le ve reunido con la senadora de la Libertad Avanza (LLA, partido oficialista), y una de las impulsoras de la aprobación del proyecto en la Cámara Alta, Patricia Bullrich.

«Trabajando junto al Presidente Javier Milei para cerrar las sesiones extraordinarias más exitosas de la historia», escribió Bullrich en X y compartió las mismas imágenes del encuentro.

De concretarse, será la cuarta huelga general durante la administración de Milei.EFE

