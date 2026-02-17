La minera canadiense Sherritt para sus operaciones en Cuba por el asedio petrolero de EEUU

1 minuto

La Habana, 17 feb (EFE).- La minera canadiense Sherritt, una de las mayores inversiones extranjeras en Cuba, anunció este martes la suspensión de sus operaciones en la isla por la falta de combustible derivada del asedio petrolero de EE.UU.

La empresa indicó en un comunicado que tiene previsto «pausar sus operaciones mineras y poner en modo de espera la planta de procesamiento durante la próxima semana», y reconoció que desconoce cuándo se recuperará el suministro de combustible para reactivar la explotación.

Sherritt extrae desde hace 30 años níquel y cobalto en Moa (este de Cuba) gracias a una sociedad mixta que comparte con una empresa estatal cubana. Cuba es el séptimo u octavo país del mundo por reservas de níquel, según distintos estudios. EFE

