La minera canadiense Sherritt reconoce «desafíos operativos» en Cuba

La compañía canadiense Sherritt International, que opera la explotación de níquel y cobalto en Cuba, reconoció «desafíos operativos» en 2025 por la crisis económica de la isla y prevé ajustes en 2026 por la creciente «incertidumbre geopolítica» de la región.

El níquel es uno de los principales productos de exportación de la isla.

En 2025, la producción de la mina de Moa, situada en la provincia de Holguín (este), alcanzó 25.240 toneladas de níquel y 2.729 toneladas de cobalto, por debajo de los valores de 2024 (30.331 y 3.206 ton. respectivamente), según un comunicado de la empresa difundido este lunes.

La minera, que mantiene desde 1991 la empresa mixta Moa Nickel S.A. con el estado cubano, mencionó entre los principales problemas el retraso en la adquisición de materias primas, los cortes de energía en la red nacional y períodos de operación reducida tras el paso del huracán Melissa en octubre.

Cuba atraviesa en los últimos años una tensa situación económica agravada por la falta de divisas que limita la compra de combustibles y agudiza la crisis energética en el país.

Ante «condiciones de explotación desfavorables persistentes», la empresa dice que trabaja en un «plan de recuperación» destinado a mejorar «el desempeño y la confiabilidad» de la mina. El consejero delegado interino de Sherritt, Peter Hancock aseguró que Sherritt monitorea «activamente» los recientes acontecimientos geopolíticos para «anticipar y responder a posibles riesgos».

Washington aumentó la presión sobre Cuba tras la incursión militar que llevó, a principios de enero, a la captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, principal aliado ideológico y económico de la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció su intención de tomar el control del sector petrolero de Venezuela, amenazó a Cuba con poner fin al flujo de crudo procedente de este país, lo que podría afectar especialmente a la industria minera.

