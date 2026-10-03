La moda rebelde convive con la experimental en los desfiles de Westwood y Demeulemeester

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Abraham de Amézaga

París, 3 oct (EFE).- La cita más rebelde y punk no faltó en la semana de la moda de la capital francesa. Fue este sábado, con Vivienne Westwood y su colección primavera-verano 2027, en la que se vieron sobre la pasarela chaquetas, vestidos de gran volumen y bikinis.

La rebeldía de la marca que fue creada a principios de la década de 1970, en Londres, por la recordada Vivienne Westwood (1942-2022), sigue muy presente en lo que prepara Andreas Kronthaler desde hace una década en solitario.

Con el nombre de ‘Body & Soul’ (Cuerpo y alma) y nada de minimalismo, sino más bien de maximalismo, cuadros de diferentes tamaños conviven en la colección con las rayas. Lo mismo ocurre con colores que poco o nada tienen que ver entre sí.

Se empezó a trabajar en la colección a partir de tejidos bazin, adquiridos en París, y en ella la Cheat Jacket, chaqueta originariamente del siglo XVII, es la pieza más sobresaliente.

Vestidos-abrigo y corsetería ligera de tul son otras de las prendas que se vieron en la pasarela, al ritmo de la música en directo de Stuart McKenzie, poeta punk.

Desfilaron igualmente estampados en los que surgen motivos de flores, así como de leopardo y hasta la silueta de un petirrojo, que Kronthaler quiso incluir por aquello de que Vivienne «viene a mí en forma de petirrojo», como indicó.

Música en directo igualmente en el desfile de Ann Demeulemeester, donde el negro y las plumas volvieron a ser las grandes protagonistas. Destacaron los vestidos con asimetrías y amplias chaquetas y pantalones.

Stefano Gallici, a cargo de las colecciones de la casa, mantiene con acierto el estilo de la gran Demeulemeester (1959), una de las Seis de Amberes, generación que marcó un antes y un después en la moda belga.

Aparte de abrigos -uno de ellos de pronunciados hombros y volumen, y una de las piezas que ha atraído gran interés-, se pudieron ver trajes sastre, vaqueros y transparencias.

Moda mujer y hombre sobre la pasarela, como en el caso de Westwood, en colores nada vivos, sino todo lo contrario: negro, blanco, marrón y azules.

Esta semana se inauguraba, además, la nueva tienda parisina de Ann Demeulemeester, muy cerca del Museo del Louvre. Y hasta enero del próximo año el trabajo de los inicios de la marca se dará a conocer en el museo MoMu de Amberes, dentro de la exhibición ‘The Antwerp six’.

También en la jornada de hoy, Elie Saab hizo desfilar sus propuestas para la primavera-verano 2027. Los vestidos, principalmente largos, vuelven a ser aquí la propuesta más numerosa, declinados en diversos colores.

En el carrusel del Louvre, el libanés hizo toda una oda a las flores, empezando con el decorado y siguiendo con los motivos que presentaban multitud de ‘looks’.

El encaje es un material que quiere destacar Saab en las temporadas más cálidas del año venidero, al incluirlo en un buen número de prendas.

Chaquetones de cuero chocolate para el día a día, así como trajes chaqueta y vestidos, desde los sencillos a los más elaborados, para la noche.

Verdes, rosas, marrones y delicados azules fueron algunos de los colores elegidos. EFE

aaz/ngp/agf

(foto)

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