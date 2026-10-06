La muerte a golpes de una joven a manos de su pareja sube a 66 los feminicidios en Bolivia

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La Paz, 6 oct (EFE).- La muerte a golpes de una joven de 19 años a manos de su pareja, un hombre de 25 años que ya fue detenido, subió a 66 los feminicidios reportados en Bolivia en lo que va de año, informó este martes la Fiscalía General del Estado.

El hecho ocurrió en la ciudad de El Alto, vecina de la Paz, donde la víctima fue golpeada por su pareja en diferentes partes del cuerpo y falleció posteriormente como consecuencia de las lesiones, informó la fiscal asignada al caso, Carla Machicao, citada en una nota de prensa del Ministerio Público.

El suceso ocurrió el 30 de septiembre, pero recién se presentó la denuncia en la víspera después de que la madre del detenido lo llevara hasta una estación policial, tras enterarse de lo ocurrido, explicó la fiscal.

Machicao sostuvo también que el acusado «incurrió en una serie de imprecisiones» en su declaración, por lo que fue detenido y está a la espera de su audiencia cautelar, imputado por feminicidio.

Con este suceso, los feminicidios en Bolivia llegaron a 66, en un periodo comprendido entre el 1 de enero y este 6 de octubre, según la Fiscalía.

El departamento de La Paz concentra la mayoría de las denuncias, con 22, seguido por Cochabamba, con 13; Santa Cruz, con 11 y Oruro, con ocho.

También se registraron cuatro casos en Potosí, tres en Chuquisaca, dos en Tarija e igual número en Beni, mientras que la región amazónica de Pando reporta un feminicidio.

Según la Fiscalía, en el 98 % de los casos registrados en el país se tiene «plenamente» identificados a los autores, quienes en su mayoría cumplen prisión preventiva.

Del 1 de enero al 31 de julio, el Ministerio Público registró 24.890 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente en el país desde 2013.

De ese total, 18.059 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348. EFE

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