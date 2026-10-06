La OMS considera «muy bajo» el riesgo en Europa tras una posible muerte por peste en Rusia

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Ginebra, 6 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera por ahora «muy bajo» el riesgo sanitario en Europa tras fallecer por un posible caso de peste neumónica una trabajadora de un instituto de estudio de patógenos peligrosos en Siberia (este de Rusia).

«La evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk (la región siberiana donde se produjo el caso), ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa», indicó este martes el portavoz de la agencia Christian Lindmeier.

El portavoz agregó en rueda de prensa que la OMS está haciendo un «seguimiento estrecho» de la situación, «trabajando para mantener informados a otros países». EFE

abc/rml

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