La OMS considera «muy bajo» el riesgo en Europa tras una posible muerte por peste en Rusia

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Ginebra, 6 oct (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera por ahora «muy bajo» el riesgo sanitario en Europa tras fallecer por un posible caso de peste neumónica una trabajadora de un instituto de estudio de patógenos peligrosos en Siberia (este de Rusia).

«La evaluación inicial del riesgo realizada por la OMS, basándose en la información disponible, estima que éste es ‘entre moderado y bajo’ en Irkutsk (la región siberiana donde se registró el caso), ‘bajo’ para Rusia en su conjunto y ‘muy bajo’ para Europa», indicó este martes el portavoz de la agencia Christian Lindmeier.

El portavoz agregó en rueda de prensa que la OMS está haciendo un «seguimiento estrecho» de la situación, «trabajando para mantener informados a otros países».

La OMS fue informada por las autoridades rusas de la muerte el 2 de octubre de la trabajadora de laboratorio, aunque señaló que por ahora no se ha confirmado oficialmente la causa de su fallecimiento, a la espera de ver si la peste neumónica fue la causante.

Lindmeier indicó que el laboratorio «estudia patógenos peligrosos, incluida la peste, en una parte de Siberia donde ésta se da de forma natural en animales salvajes».

Agregó que las autoridades rusas han identificado a todas las personas que estuvieron en contacto con la víctima, y se está haciendo un seguimiento de ellas sin que por ahora hayan presentado síntomas.

«Sobre la base de la información no oficial disponible, al riesgo para la salud pública de la población general parece bajo», insistió Lindmeier.

El Gobierno de Estados Unidos emitió el domingo 4 de octubre una alerta por este caso, al que el Kremlin respondió al día siguiente con un llamamiento a la calma y a tener en cuenta exclusivamente las informaciones del servicio ruso de defensa del consumidor.

Éste aseguró que se trata de una «neumonía de etiología no establecida».

Según medios rusos, las autoridades pusieron en cuarentena varios hospitales de Irkutsk, incluyendo un centro pediátrico, por sospechas de peste pulmonar, un extremo que la OMS no quiso confirmar. EFE

abc/jgb

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