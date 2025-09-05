The Swiss voice in the world since 1935

La OMS levanta la emergencia sanitaria internacional por la mpox ante el descenso de casos

Ginebra, 5 sep (EFE).- El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes el levantamiento de la emergencia sanitaria internacional por la mpox (viruela símica), declarada desde agosto del pasado año, ante el descenso de casos en países afectados como la República Democrática del Congo (RDC), Burundi, Sierra Leona y Uganda.

«Un comité se ha reunido cada tres meses para evaluar la epidemia, este jueves lo hizo de nuevo, me aconsejó dejar de considerarla una emergencia internacional y he aceptado la recomendación», indicó en rueda de prensa.

Era la segunda emergencia internacional por esta enfermedad vírica que había declarado la OMS, tras la que decretó entre 2022 y 2023, en aquel caso con numerosos casos también en países europeos y americanos, mientras que esta vez los brotes se circunscribieron sobre todo a naciones africanas. EFE

