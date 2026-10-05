La ONU advierte que el calor extremo pone en riesgo los embarazos y los partos

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El calor extremo propicia los partos prematuros y puede causar bajo peso en los recién nacidos, afirmó este lunes el jefe climático de la ONU mientras Fiyi acoge un foro previo a la COP31 que se celebrará en noviembre.

Las reuniones del foro «pre-COP» de la ONU de esta semana en la ciudad de Nadi, Fiyi, y en el país atolón de Tuvalu tienen como objetivo atraer la atención mundial sobre la amenaza del cambio climático.

El responsable de clima de las Naciones Unidas, Simon Stiell, pidió una acción urgente. Citó una nueva encuesta que muestra que más de dos tercios de los profesionales de la salud en cinco continentes han observado complicaciones causadas por el calor intenso en los últimos cinco años.

«El calor extremo provocado por el clima durante el embarazo está cada vez más vinculado al parto prematuro, la muerte fetal, el bajo peso al nacer y las complicaciones maternas», señaló.

El Pacífico sur es una de las regiones más vulnerables del mundo al calentamiento global, por el aumento en el nivel del mar que pone en peligro sus viviendas y el blanqueamiento de los corales.

La ministra del Clima de Fiyi, Lynda Tabuya, urgió a los países industrializados a apoyar una «transición justa» a la energía renovable, con ayuda para los países más expuestos a los efectos del cambio climático.

Los niveles del mar suben a un ritmo récord debido al calentamiento de los océanos y el deshielo de los glaciares, según un informe de la ONU.

– Una región amenazada –

Hasta 1.200 millones de personas podrían ser desplazadas para 2050, y las islas del Pacífico podrían enfrentar aumentos en el nivel del mar dos veces superiores al promedio mundial, advierte el informe divulgado en agosto.

Los países en desarrollo necesitan entre 310.000 y 365.000 millones de dólares para adaptarse, pero solo tenían 26.000 millones de dólares disponibles en 2023.

En declaraciones a periodistas, Tabuya pidió «compromisos» de los países desarrollados para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y para abandonar los combustibles fósiles. Pero no una transición cualquiera, sino «una transición justa».

El ministro de Cambio Climático de Australia, Chris Bowen, quien también preside las negociaciones para la COP31, dijo que llaman al mundo a aunar «la ambición con la acción».

– Pocos invitados –

Sin embargo, las autoridades han tenido que admitir que la lista de invitados es menor de lo que esperaban.

Solo un puñado de líderes mundiales confirmaron su asistencia.

Y en las calles de Nadi, la mayoría de la gente parecía no saber que había un foro mundial en marcha.

Australia anunció en septiembre que 4.000 personas de 60 países asistirían, sin dar detalles.

Entre los asistentes están el canciller nepalí, Shisir Khanal, cuyo país sufrió en agosto un desastre causado por el deshielo en el Himalaya, que dejó casi 1.500 muertos y más de 5.800 desaparecidos en Nepal y China.

Tuvalu, un país insular de baja altura, ha elaborado planes para trasladar a toda su población si se ve cubierto por el océano.

Dos de los nueve atolones de coral del país ya han sido cubiertos por la subida del agua marina.

– Acción decisiva –

El aumento del nivel del mar «no es una amenaza futura, es una realidad presente», declaró el primer ministro de Tuvalu, Feleti Teo, en la reciente Asamblea General de la ONU.

«El mensaje de Tuvalu es claro: el mundo debe actuar ya» agregó al pedir una acción urgente y colectiva «para proteger el futuro para las generaciones venideras».

Australia, un importante exportador de carbón, es señalado por los activistas por realizar un «doble discurso» como líder de las conversaciones climáticas.

«Al prepararse para presidir las conversaciones de la próxima COP31 en asociación con el Pacífico, Australia tiene que hacer mucho más para convertir su retórica en acciones reales y poner fin a la asfixia de los combustibles fósiles», declaró Shiva Gounden, jefe de Greenpeace para el Pacífico.

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