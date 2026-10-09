La ONU advierte que Gaza se enfrenta a un crudo invierno sin refugios adecuados

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La práctica totalidad de la población de Gaza, cerca de dos millones de personas, pasará el invierno sin un refugio adecuado, alertó este viernes la ONU, que pide a Israel aliviar las restricciones al envío de ayuda.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que casi 1,8 millones de personas en la Franja, devastada por más de dos años de conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás, «se enfrentan a un cuarto invierno sin protección adecuada contra la lluvia, las inundaciones y el frío».

La agencia de la ONU pidió financiamiento internacional para la ayuda humanitaria, y que Israel alivie las «restricciones» a la entrada de suministros esenciales.

En octubre del año pasado se anunció un alto el fuego en la guerra de Gaza, desencadenada por los ataques del movimiento islamista Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Sin embargo, las condiciones humanitarias siguen siendo desesperadas en Gaza, según las agencias de ayuda.

Más de la mitad de todas las tiendas de campaña y refugios improvisados se encuentran en malas condiciones y deben ser reemplazados, señaló la OIM.

«Con pocas alternativas disponibles, muchas familias viven en edificios dañados por la guerra que representan graves riesgos para la vida», dijo.

La OIM destacó la muerte de 21 personas, entre ellas 12 niños, cuando un edificio de seis pisos dañado por la guerra se derrumbó en Ciudad de Gaza el mes pasado.

«Los materiales para refugios deben llegar de manera rápida, puntual y en la escala necesaria», afirmó Amy Pope, directora general de la OIM.

La agencia señaló que el fenómeno climático de El Niño podría intensificar las lluvias este invierno en Gaza, lo que es susceptible de «debilitar aún más los edificios inseguros, mientras que los sistemas de drenaje gravemente dañados dejan a las comunidades expuestas a inundaciones».

Pope señaló que los suministros humanitarios actuales de refugios sólo cubrirán el 17% de las «necesidades invernales identificadas» de Gaza.

La OIM agregó que se impidió la entrada de miles de tiendas de campaña, kits de refugio, madera, herramientas y otros materiales que se encontraban fuera del territorio palestino.

La Organización Mundial de la Salud ya había advertido en septiembre que Gaza se enfrenta a una nueva crisis de salud con el inicio de la temporada de lluvias, lo que conlleva un mayor riesgo de mosquitos y la propagación de enfermedades.

Israel ha enfrentado crecientes críticas internacionales por las condiciones en Gaza y el acceso de la ayuda, pero afirma que impide la entrada de artículos que podrían tener uso militar, ya que acusa a Hamás de planear nuevos ataques.

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