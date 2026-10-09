La ONU afirma que el Yemen ha vuelto a una guerra «a gran escala» y pide negociaciones

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Naciones Unidas, 9 oct (EFE).- La ONU alertó este viernes de que el Yemen ha vuelto a una guerra «a gran escala», con más de 200.000 desplazados desde agosto y una crisis humanitaria agravada por los combates, e instó a las partes a proteger a los civiles y retomar las negociaciones para «evitar una mayor desestabilización» regional.

El enviado especial de Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, advirtió hoy en una sesión del Consejo de Seguridad de que los enfrentamientos se han extendido y que los civiles, en particular las mujeres y los niños, «vuelven a soportar las consecuencias de la violencia».

«En las últimas semanas, el Yemen ha vuelto a una guerra a gran escala, con hostilidades extendidas por múltiples frentes», dijo.

Según explicó, las fuerzas gubernamentales lanzaron esta semana una contraofensiva a gran escala y han anunciado que recuperaron posiciones en las inmediaciones del estrecho de Bab el Mandeb, después de avances de los rebeldes hutíes en Moca y la costa occidental.

Grundberg también condenó los ataques de los insurgentes contra infraestructuras civiles y energéticas de Arabia Saudí, incluidos los recientes bombardeos contra los aeropuertos de Abha y Riad, que causaron víctimas, y pidió a los hutíes que cesen estas acciones.

El diplomático advirtió de que el conflicto yemení está cada vez más vinculado a las tensiones regionales y a las amenazas contra la navegación comercial en el mar Rojo.

No obstante, insistió en que las preocupaciones por la seguridad regional deben abordarse sin perder de vista las necesidades de la población yemení.

«Los avances en el campo de batalla no pueden sustituir las negociaciones que serán necesarias para resolver el conflicto», afirmó Grundberg.

Por su parte, el subsecretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Mohamed Yahya, que intervino en nombre del responsable humanitario Tom Fletcher, informó de que más de 200.000 personas han sido desplazadas dentro del Yemen desde principios de agosto.

Se trata del mayor volumen de nuevos desplazamientos desde la tregua de 2022. Además, cerca de 4.000 personas han cruzado el estrecho de Bab el Mandeb para buscar refugio en Yibuti y Somalia.

Desde el comienzo de la escalada, al menos 46 civiles han muerto y más de 130 han resultado heridos, según cifras de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Más de la mitad de los fallecidos y cerca de un tercio de los heridos eran niños. EFE

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