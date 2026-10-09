La ONU considera «inaceptables» las sanciones de Estados Unidos al CPI

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Ginebra, 9 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, juzgó como «inaceptables» las sanciones institucionales anunciadas este viernes por el Gobierno de Estados Unidos contra la Corte Penal Internacional (CPI) y pidió que se adopten medidas para proteger ese tribunal.

«Las sanciones, últimas de una serie de medidas de represalia contra la CPI y su personal por la labor que realizan cada día para promover la rendición de cuentas por las violaciones más graves de los derechos humanos, son inaceptables», subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado.

Türk señaló que no debe permitirse que estas medidas tengan efectos disuasorios para el trabajo del CPI, por lo que instó a los 125 Estados parte del Estatuto de Roma -con el que se creó el tribunal- que adopten «medidas urgentes» para defender su labor esencial y garantizar su funcionamiento. EFE

abc/lss