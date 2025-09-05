La ONU critica sanciones de EEUU a ONG palestinas por apoyar a la justicia internacional

Ginebra, 05 sep (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, criticó este viernes las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres respetadas organizaciones palestinas de derechos humanos por colaborar con investigaciones de la Justicia internacional en relación con la situación en Gaza.

Consideró que esa medida punitiva es «totalmente inaceptable y debe retirarse».

Las sanciones estadounidenses anunciadas ayer se dirigen contra el grupo Al-Haq, el Centro Palestino para los Derechos Humanos y el Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, en relación con su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional sobre las violaciones en los territorios palestinos ocupados.

Anteriormente, el Gobierno estadounidense sancionó a la reconocida ONG palestina Addameer, así como a la relatora de Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, una de las voces más firmes en la denuncia a nivel internacional de las acciones de Israel en Gaza como «genocidio».

«Desde hace décadas, estas ONG realizan una labor fundamental, en particular en lo que respecta a la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos», declaró Türk.

Explicó, a ese respecto, que la sociedad civil cumple una labor importante en la documentación de las violaciones, lo que es «aún más importante cuando se violan sistemáticamente las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Oriental».

Advirtió que estas sanciones tendrán un efecto disuasorio no solo en la sociedad civil de los territorios palestinos ocupados e Israel, sino potencialmente también a nivel mundial. EFE

