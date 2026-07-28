La ONU urge a Libia a parar detenciones arbitrarias y a apostar por Justicia independiente

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Túnez, 28 jul (EFE).- La misión de la ONU para Libia (UNSMIL) urgió este martes a las autoridades del país magrebí a poner fin a las detenciones arbitrarias, apostar por una justicia independiente de cualquier «influencia o presión externa al sistema judicial», a combatir la impunidad y a fortalecer la rendición de cuentas.

Según publicó la UNSMIL en su cuenta de X, las sugerencias fueron hechas por coordinadora residente de la ONU en Libia, Ulrika Richardson, durante la inauguración de la Primera Conferencia Internacional sobre Justicia y Reforma que se celebra en Bengasi (este).

Durante el acto, Richardson destacó la «necesidad de combatir la impunidad y fortalecer la rendición de cuentas» en el país, que atraviesa una crisis política desde el derrocamiento del dictador Muamar Gadafi en 2011 y que se mantiene dividido en dos administraciones desde 2014, cuando comenzó una guerra civil que se prolongó hasta 2020.

Para acabar con la crisis, la UNSMIL trabaja sobre el terreno, con el objetivo de unificar el país mediante unas elecciones presidenciales y parlamentarias para acabar con la división y recuperar la estabilidad política, económica y social.

La coordinadora reiteró que la misión de la ONU continuará su labor «enfocada en apoyar los esfuerzos de los libios destinados a fortalecer las instituciones de Justicia, mejorar las condiciones en las prisiones y salvaguardar los derechos de los presos».

Para alcanzar los objetivos, consideró necesaria una «reforma sostenible y urgente del sistema», ante «la persistencia de informes sobre detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, muertes en detención y la privación de garantías de juicio justo».

Destacó que estas violaciones causan un «profundo sufrimiento a individuos, familias y comunidades locales, y socavan al mismo tiempo la confianza en las instituciones y en el estado de derecho».

Richardson agregó que Libia debe fortalecer los programas de rehabilitación y reinserción, reducir el número de reclusos en las prisiones, aumentar la efectividad del sistema de justicia penal y mejorar la infraestructura penitenciaria.

Asimismo, destacó la importancia de proteger los derechos humanos y la dignidad de los presos, «incluidos niños y migrantes, así como otros grupos con necesidades específicas de protección».

La coordinadora reiteró la disposición de Naciones Unidas a proporcionar apoyo técnico y científico para alcanzar estos objetivos, en cooperación con las instituciones nacionales e internacionales. EFE

sb/fpa