La OTAN confirma que dos cazas franceses salieron de Lituania y derribaron dron en Letonia

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Bruselas, 8 jun (EFE).- La OTAN confirmó este lunes que dos cazas ‘Rafale’ franceses despegaron esta mañana de la base de Siauliai en Lituania al detectar la entrada en el espacio aéreo letón de un dron, que neutralizaron.

«Esto demuestra una vez más la determinación y la capacidad de la OTAN para disuadir y defender», indicaron a EFE fuentes aliadas, que detallaron que los dos aviones franceses forman parte de la misión de vigilancia aérea de la Alianza en el Báltico. EFE

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