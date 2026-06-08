La OTAN se refuerza en Finlandia y Suecia

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Las fuerzas terrestres de la OTAN iniciaron este sábado sus operaciones en Finlandia y Suecia para reforzar la seguridad en el Gran Norte frente a la actividad militar rusa y el interés de China por esta región, informó la Alianza.

Tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, los dos países nórdicos se convirtieron en miembros de la OTAN. Finlandia se incorporó en 2023 y Suecia en 2024.

Las operaciones iniciadas el sábado tienen como objetivo apoyar la defensa del flanco noreste de la OTAN.

«Esta región es una de las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico», subrayó el general estadounidense Alexus Grynkewich, comandante supremo de las fuerzas de la OTAN en Europa.

Suecia y Finlandia se encuentran en el mar Báltico, la vía utilizada por los buques de guerra rusos que se dirigen hacia o desde San Petersburgo o el exclave ruso de Kaliningrado.

En 2024 la OTAN decidió establecer una nueva presencia militar multinacional en Finlandia llamada Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF), diseñada para actuar como una unidad de reacción rápida.

Esa fuerza, que comenzó sus operaciones este sábado, incluye un grupo de combate sueco.

La OTAN tiene otras unidades terrestres similares en Bulgaria, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

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