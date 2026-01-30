La Patrulla Aspa ultima su estreno en Uruguay para conmemorar el centenario del Plus Ultra

Montevideo, 30 ene (EFE).- La Patrulla Aspa del Ejército del Aire y del Espacio de España ultima los preparativos para su exhibición de este domingo en la capital uruguaya, un evento que marca la primera vez que esta unidad de helicópteros acrobáticos cruza el Atlántico, con motivo del centenario del vuelo del Plus Ultra.

El despliegue, que incluye a más de sesenta aviadores y seis helicópteros Eurocopter EC-120 ‘Colibrí’, rinde homenaje a la gesta de 1926, la primera travesía aérea del Atlántico Sur.

«Es todo un honor y un orgullo estar en un país hermano rememorando una hazaña que cambió el mundo para siempre», declaró el teniente coronel Javier López García, jefe de la Agrupación Aérea Expedicionaria, quien destacó la vocación atlántica compartida entre ambas naciones.

La exhibición, prevista para el domingo en la Rambla Presidente Wilson, mostrará maniobras de alta complejidad técnica ya que, según comenta García, son «la única patrulla del mundo con cinco helicópteros que hacen acrobacias».

El jefe de la patrulla, el comandante Héctor Gallego de Céspedes, subrayó la singularidad de la unidad y aseguró que, entre las figuras que podrán verse, destacan el «looping», la «barrena» y la «hoja de trébol», movimientos habitualmente reservados para aviones y que pocas veces se ejecutan en helicóptero.

La expedición destacó el reto logístico realizado, ya que las aeronaves fueron trasladadas desde España en aviones de carga Airbus A400M, una operación que requirió desmontar y volver a ensamblar los helicópteros al llegar a destino.

«Es un reto conseguido tras seis años de planteamiento», afirmó Gallego, quien celebró el «salto al charco» como una ocasión única para la unidad, que tiene sede en la Base Aérea de Armilla (Granada) y que hasta ahora solo había operado en Europa.

Gabriel Navarro de Castro, piloto titular de la patrulla, detalló la rigurosa dinámica de trabajo en cabina, donde se alternan funciones: mientras uno pilota, el otro asume un rol crucial de seguridad monitorizando parámetros del motor, la altitud y el entorno, vigilando especialmente la presencia de aves en las zonas costeras.

Por su parte, el capitán Rafael Guilabert Gil, si bien recalcó que la seguridad constituye siempre la prioridad máxima, describió la experiencia como un vuelo «muy bonito y espectacular».

Tras su paso por Brasil el pasado miércoles y ahora por Uruguay, la misión completará su expedición volando hacia Buenos Aires. A diferencia del traslado desde Brasil, este cruce del Río de la Plata se realizará en vuelo, emulando la ruta original de los pioneros del Plus Ultra.

En este trayecto simbólico, los helicópteros españoles serán escoltados hasta la frontera por la Fuerza Aérea Uruguaya y recibidos posteriormente por sus pares argentinos, en un gesto de «camaradería y hermanamiento» entre las distintas fuerzas aéreas. EFE

