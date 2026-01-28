La petrolera estatal de Chile gana 848 millones de dólares en 2025, un 108 % más

Santiago de Chile, 28 ene (EFE).- La Empresa Nacional de Petróleo (Enap) de Chile ganó 848 millones de dólares de utilidades en 2025, un 108 % más que en 2024, su quinto año consecutivo con resultados positivos, informó este miércoles la compañía.

Según detalló la estatal chilena, alcanzó un indicador ebitda (resultado bruto de explotación) consolidado a fecha del 31 de diciembre de 1.465 millones de dólares, un 37 % más que el año anterior y el mayor conseguido por la empresa en su historia.

«Logramos un incremento sostenido en nuestra capacidad productiva con foco en la excelencia operacional, en la gestión activa de costos y en la aceleración de nuevas fuentes de ingresos», afirmó el gerente general de la empresa, Julio Friedman.

«Llevamos cinco años consecutivos de utilidades y tenemos el menor nivel de deuda en más de una década. Todo esto es gracias a una estrategia de largo plazo y mucho esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores de la empresa», subrayó el ejecutivo.

Una mayor venta de producción propia valiosa y mejores márgenes internacionales de refinación explican los buenos resultados de 2025, apuntó la empresa, «impulsada por un cambio de mix de ventas y una optimización de costos logísticos y financieros».

«Esto es reflejo de la combinación de una gestión eficiente; la ambición de mejorar nuestra operación, lo que nos ha permitido aumentar la producción de valiosos; y la adopción de buenas decisiones», agregó Friedman.

Creada en 1950, Enap juega un rol estratégico en materia de explotación, producción, refinamiento y comercialización de hidrocarburos, que aún ocupan un alto porcentaje de la matriz energética del país suramericano. EFE

