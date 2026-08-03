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La Policía de Ecuador decomisa 36 kilogramos de cocaína en zona costera del país

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Quito, 3 ago (EFE).- La Policía de Ecuador decomisó 36 kilogramos de cocaína ocultos tras la cabina de un tráiler, informó este lunes el ministro del Interior, Jhon Reimberg.

El cargamento fue interceptado en la vía a Playas, en la provincia costera del Guayas (suroeste), donde se hallaron 34 bloques, que equivalen a 36 kilogramos de cocaína, indicó el funcionario en sus redes sociales.

«La sustancia se hallaba dentro de una caleta oculta detrás de la cabina del conductor», precisó al anotar que entre los indicios incautados figuran, además, un tráiler y un contenedor, entre otros.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil (Guayas), y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica. EFE

sm/lpm

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